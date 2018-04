Twee schrijvers corresponderen over de liefde. Zij werd verlaten, hij verliet zijn vrouw

Nu valt het me pas op dat de eerste regels van dit schrijven maar weer eens aangeven hoezeer ik mijn geluk nog altijd in de handen van een ander leg. Het is zelfs nu nóg mijn ex die iets moet doen om mij gelukkig te maken, niet ikzelf. Volmaakt gelukkig nog wel! Ik snap heel goed dat die last voor hem uiteindelijk te zwaar woog.

Het is namelijk niet zo dat elk scheidingsverhaal totaal anders is. Er is ergens een blauwdruk. We volgen allemaal precies hetzelfde script. Dat is eng. En precies daar heb ik me indertijd - door mijn boek te schrijven - ook met hand en tand tegen proberen te verzetten, maar dat is net zoiets als je verzetten tegen het leven zelf. Het gaat geloof ik om aanvaarding.

Trouwens de brief zelf had ik ook graag integraal in je boek opgenomen gezien. Het zou een troost kunnen zijn voor alle mensen die nooit zo’n brief van hun ex hebben ontvangen. En een inspiratie voor hen die ’m nog zullen moeten schrijven.

Je volgde gewoon je familiesysteem. Nogal slaafs dus. Ik vrees dat we onbewust allemaal volgers zijn van het systeem waaruit we zijn voortgekomen. Of het ooit echt anders kan, betwijfel ik. Ik had het wel graag anders gewild. Onafhankelijker.

De worsteling die zich in het hoofd van mijn ex afspeelde, werd mij nooit - zelfs niet achteraf - medegedeeld. Geen woord over ‘het zwarte embryo in zijn binnenste’ dat ook hij met zich meegedragen moet hebben. Jarenlang zelfs. Een prachtige metafoor voor de scheiding; het zwarte embryo dat uiteindelijk tandjes kreeg. Het moest eruit. Je moest weg. Het was een ‘weten’, schreef je. En dat begreep ik door je boek.

Maar ronduit jaloers was ik op de brief van vijf kantjes die jij aan je vrouw schreef voordat je vertrok. Hoe graag had ik zo’n brief gekregen! Vijf kantjes nog wel!

Ik zal je uitleggen waarom ik wilde dat jij mijn ex was. Allereerst omdat je dit boek schreef. Een ex die zijn motieven om thuis weg te gaan, tracht bloot te leggen, een ex die zijn eigen drijfveren onderzoekt en niet schroomt voor wat hij daarin tegenkomt. Op dit moment mijn grootste ideaal.

Een scheiding heeft niet zozeer met het zoeken naar geluk te maken, maar alles met bevrijding. Je wilde je bevrijden van degene die je was geworden in je huwelijk. Zoals je in je boek schrijft: ‘Zo rond het negende jaar was ons huwelijk een cocon, en ik een groot insect, klaar om me naar buiten te wurmen.’ Daarbuiten bevond zich niet het ‘geluk’, wel veel Tindervrouwen, oxazepam, en Duvelbier.

Ik wou dat hij mijn ex was, dacht ik toen ik je boek las. Ik zou volmaakt gelukkig zijn. Maar jij bent mijn ex niet. Dus het volmaakte geluk laat nog even op zich wachten. Al heb ik best een hekel aan het begrip ‘geluk’.

Hallo Elke!

Als je schrijft dat je blij was geweest met een brief als de mijne, en blij was geweest met een ex als ik, trekt het bloed naar mijn wangen. Twee conflicterende emoties vechten om terrein op mijn gloeiende gezicht.

Enerzijds ben ik trots. Voor het eerst, eigenlijk. Wat je schrijft doet me goed. Ik zie mezelf - mijn beslissing, mijn brief, mijn vertrek, mijn boek - plots door jouw ogen, en voel een bijna kinderlijke aandrang om je brief omhoog te houden en te roepen: ‘Kijk! Dan val ik nog wel mee, hè!’

Roepen naar wie eigenlijk? Waarschijnlijk naar mijn ex. Of misschien wel naar de hele wereld. In feite schreef je me geen brief, maar een vrijbriefje. Je boek is dat in zekere zin ook; iedere pagina bewijst dat ik zo’n kwaaie nog niet ben.

Anderzijds wordt het gloeien evenzeer veroorzaakt door schaamte. Want zo lyrisch als jij over mij en mijn handelen bent, zo lyrisch was mijn ex er natuurlijk niet over. Ik ben gewend de zaak door haar ogen te zien. Mijn brief is voor jou een glas water in de woestijn; je verlangde naar uitleg, naar woorden, of op z’n minst naar een poging tót. Voor mijn ex was mijn brief de sloopkogel die het fundament onder haar leven vandaan sloeg. Mijn eigen associatie met de brief is lafheid. Mijn ex niet onder ogen durven komen, terwijl ze op haar werk was de vellen papier op tafel leggen en weglopen. Bah.

En dan nog het boek. Mijn boek. Ook daarmee was mijn ex niet zo blij als jij geweest zou zijn. (Dat denk je nu, althans. Omdat jij iets veel kloterigers voor de kiezen kreeg: stilte en een toegekeerde rug.) Het is niet dat mijn ex het boek verafschuwt - ze wilde het als eerste lezen, zodat geen enkele vreemde mijn verhaal eerder zou kennen dan zij - maar dat ze er ambivalent tegenover staat is zwak uitgedrukt.

Ook ikzelf sta er ambivalent tegenover. Dit is wat ik doe, ik schrijf, ik heb het nodig. (Ergens op de eerste pagina’s citeer ik Etgar Keret: ‘The need to put some kind of structure to the reality around you.’) Maar dat neemt niet weg dat ik er op momenten van walg. Het gegeven dat ik, blijkbaar, van mening ben dat iets particuliers en banaals als de nasleep van mijn scheiding interessant is voor anderen, dat het een heel boek valideert, kan me misselijk van gêne maken. Had jij dat niet?

Momenteel lees ik ‘Schaduwkind’ van P.F. Thomése, en dat maakt de schaamte nog erger. Hij verloor een kind. Kijk, dát is leed, dán heb je iets meegemaakt. Kom ik aan met mijn stoffige tussenhuisje. Ik weet heus wel dat je op die manier alles tot irrelevantie kunt relativeren, en dat mijn boek (hopelijk) ook gewoon over het leven gaat, maar toch: kwam ik hem onder ogen, Thomése, dan sloeg ik mijn ogen neer.

Voor jou is het anders en toch hetzelfde, denk ik. Jij werd verlaten. Je schreef erover omdat je van hem geen uitleg kreeg. Maar ook jij voelt de behoefte aan structure to the reality around you. Je had er hoe dan ook over geschreven, denk je niet?

Groet, Henk