Twee procent van de huishoudens behoort tot werkende armen

Hoe dat kan? Sommige van die huishoudens leven van het inkomen van een zelfstandige, en die draait soms een slecht jaar. Of de kostwinner heeft slechts een deel van het jaar betaald werk gehad en had daarna geen recht op een WW-uitkering of bijstand.

Lees verder na de advertentie

Onder de 417.346 huishoudens, dat is 4 procent van alle huishoudens, die in 2017 de bijstandsnorm niet haalden zijn ook 81.000 studenten, 29.000 gepensioneerden of vutters en 73.000 uitkeringsgerechtigden. Er zitten geen werknemers bij die een uurloon ontvingen dat onder het wettelijk minimumloon lag. Die bestaan wel in Nederland: mensen die op kinderen passen of die schoonmakers bij particulieren bijvoorbeeld, maar die werken dan veelal zwart.