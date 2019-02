Twee KLM-toestellen beschadigd bij aanrijding op Schiphol

Afgebroken stukken hangen aan de vleugels van twee KLM-toestellen op Schiphol. De twee vliegtuigen kwamen op de grond met elkaar in botsing. Niemand raakte hierbij gewond, meldt KLM.

Beide toestellen zouden niet veel later naar de Verenigde Staten vertrekken, naar Los Angeles en Atlanta. Door het ongeluk moeten ze voorlopig aan de grond blijven. De vleugels moeten gerepareerd worden en KLM laat weten dat de vliegtuigen ook verder grondig worden onderzocht. KLM, Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland doen onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.

Lessen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) laat weten dat het informatie over het ongeluk heeft opgevraagd bij de betrokken partijen. Dat is een standaardprocedure, zegt een woordvoerder. Op basis van die informatie wordt besloten of er aanvullend onderzoek naar het voorval wordt gedaan. “Het gaat er vooral om hoe ernstig het ongeval is en of er voor de toekomst lessen uit getrokken kunnen worden”, aldus de woordvoerder.

Van een onveilige situatie lijkt in dit geval geen sprake te zijn geweest. De OVV haalde in zowel 2017 als 2018 hard uit naar Schiphol en de verantwoordelijken voor de luchtvaart in politiek Den Haag. De discussie over de groei van Schiphol gaat steeds over aantallen vluchten, in plaats van over veiligheid, aldus onderzoekers. En juist die veiligheid is vaker in het geding op de luchthaven.