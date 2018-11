Twee jaar lang zochten ze naar het ultieme werkgeluk, nu delen de Corporate Rebels hun kennis

Frustrerend vonden ze het, hun baan in het ‘corporate’ bedrijfsleven. “Ik zat daar op het lab te doen wat een manager van me wilde, zonder dat die manager precies wist wat ik deed”, vertelt Joost Minnaar, afgestudeerd als nanotechnoloog. “Ik wist niet eens wat de persoon naast me deed en mijn enige vooruitzicht was zelf zo’n manager worden.”

Zijn compagnon Pim de Morree studeerde technische bedrijfskunde: “Ik zat van 9 tot 5 rapporten te schrijven.” Ze vroegen zich af wat iedereen zich op een zeker moment wel eens afvraagt: wil ik dit wel? Of wil de buitenwereld vooral dat ik dit doe? Dat laatste, concludeerden ze. Begin 2016 zegden de oud-klasgenoten (inmiddels 32), hun baan op.

Veel mensen zijn fysiek wel aanwezig op hun werk, maar geestelijk niet Joost Minnaar

Samen betrokken ze een studentenkamer in Eindhoven, beperkten zichzelf tot een streng budget - ‘We aten alleen nog kip en rijst’ - en besloten op reis te gaan langs hoogleraren werkgeluk, goeroe’s en bedrijven die het net iets anders doen.

“Anders dan de status quo”, zegt Morree. Waar teams zichzelf aansturen of salarissen transparant zijn. Waar werknemers onderling bepalen wanneer en hoe lang er gewerkt wordt en wanneer ze op vakantie gaan. Over die gesprekken en ervaringen schreven ze op hun website. De Corporate Rebels waren geboren.

Dat is niet bepaald een verdienmodel, langsgaan bij bedrijven en daar vervolgens over bloggen. Ze beginnen te lachen. “Klopt, maar dat was ook niet de bedoeling.”

Minnaar: “We wisten dat we er ooit geld mee wilden verdienen, maar hoe en hoe lang dat moest duren, geen idee. Mensen vroegen: Waarom ga je geen boek schrijven? Waarom word je geen consultant? Maar wij wilden niet met een boek in ons achterhoofd bij zo’n bedrijf langs, we wilden komen omdat we nieuwsgierig waren en gefrustreerd met ons oude werk.”

Ze maakten een wensenlijst van bedrijven waar ze over hadden gelezen of gehoord, zoals Spotify en Netflix, maar ook een advocatenkantoor in Utrecht en Buurtzorg.

We gaan pas met een bedrijf aan de slag als driekwart van de medewerkers dat wil Pim de Morree

Spoel door naar 2018 en de Corporate Rebels doen hun verhaal vanuit de kantine van het Microlab in Eindhoven. Het verzamelkantoorgebouw waar hun bedrijf zit is natuurlijk hip, inclusief hangende planten, een biertap en industriële lampen. Ze werken samen met nog vier andere ‘rebels’. De website trekt 50.000 unieke bezoekers per maand van over de hele wereld, in Utrecht zit een tweede kantoortje in een net zo hip gebouw. Er wordt nog steeds flink gereisd naar en geblogd over inspirerende bedrijven, maar Minnaar en De Morree spreken ook op congressen, werken aan een boek en geven bedrijven advies.

Betrokken bij het werk Maar welk probleem willen ze nou eigenlijk oplossen? Volgens onderzoeksbureau Gallup is 70 procent van de werknemers niet echt betrokken bij het werk. Minnaar: “Die zijn fysiek wel aanwezig, maar geestelijk niet.” Een gelukkige, zelfstandige werknemer denkt in het belang van het bedrijf en is dus wel betrokken. Dat is goed voor het bedrijf. Op bezoek bij Semco in Brazilië, juni 2018. © rv Die revolutie, van een hiërarchische, ontransparante organisatie naar een gelijkwaardige, inspirerende werkomgeving zouden Minnaar en De Morree graag een zetje geven, door de goede voorbeelden met de wereld te delen. Dat niet iedereen op zo’n revolutie zit te wachten blijkt ook uit onderzoek: zo’n 20 procent van de werknemers van een bedrijf dat de organisatiestructuur ingrijpend veranderd, blijft liever bij een bedrijf waar de ‘ouderwetse’ piramide nog wel overeind staat. Bijvoorbeeld managers die hun macht niet uit handen willen geven, of werknemers die helemaal geen behoefte hebben aan meer verantwoordelijkheid. “Het is wel zwaarder. Je hebt meer verantwoordelijkheid en controle van de mensen naast je. Je kunt wel zeggen hé, ik mag mijn eigen werktijden bepalen dus ik kom ‘s middags even een uurtje langs. Maar zo werkt het natuurlijk niet.” Het is zeker niet zo dat alleen techbedrijven als Spotify en Netflix hun best doen om werknemers gelukkig te maken. Minnaar en De Morree zijn lovend over Buurtzorg, waar 14.000 mensen werken en geen enkele manager. Alle werknemers zijn opgedeeld in zelfsturende teams van maximaal 12 mensen. Een Chinese witgoedfabrikant met 70.000 werknemers werkt op dezelfde manier. De Moree: “Als je allemaal de verantwoordelijkheid deelt en geen manager hebt om je achter te verschuilen als iets misgaat, dan heb je er veel meer belang bij om je werk goed te doen.” De Morree en Minnaar geloven heilig in hun manier van werken. Bedrijven door heel Nederland van allerlei pluimage (wélke blijft geheim) zijn in ieder geval nieuwsgierig en nodigen de Corporate Rebels uit om te komen praten. “Dan vertellen we wat we geleerd hebben en hoe ze dat stap voor stap zelf kunnen toepassen. Soms willen ze het vertrouwen onder werknemers opkrikken, of de transparantie vergroten”, zegt De Morree. Zo zijn ze dus toch de consultancy in gerold. “Maar we gaan pas met een bedrijf aan de slag als meer dan driekwart van de medewerkers in een anonieme enquête zegt met ons te willen werken.”

