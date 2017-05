Jongen van 12 met hersentumor hoeft geen chemokuur te ondergaan

De zaak van vandaag is uniek: een vergelijkbare vraag is nog niet binnengekomen bij artsenfederatie KNMG. De vader van de jongen dringt al langer aan op een behandeling in het ziekenhuis, zijn moeder ziet weinig heil in het medisch traject. Mede daarom werd de jongen onder toezicht gesteld van een jeugdzorgorganisatie.

Na zes weken bestraling zou de jongen in maart een aanvullende chemokuur krijgen. Maar hij gaf zelf aan daar geen heil meer in te zien. Dat is zijn eigen wens, bevestigt het rapport van een psychiater. Maar de vader betwijfelde dat en voerde aan dat de overlevingskans van zijn zoon door de chemo zou stijgen van 50 naar 75 procent. Hij wilde daarom jeugdzorg verplichten alsnog in te stemmen met een chemokuur.

Vechtscheidingen Een op de tien vragen die binnenkomen bij de informatielijn van de KNMG gaat over hoe een arts moet handelen bij (v)echtscheidingen. Dat komt neer op dagelijks vier vragen over dit onderwerp, laat een woordvoerder van de artsenorganisatie weten. En het zijn meer vragen dan vroeger, hoewel scheiding al langer een thema is in de dokterspraktijk. Dat de jongen twaalf jaar oud is, speelde een belangrijke rol in de uitspraak. Het is namelijk net de leeftijd waarop de stem van een kind ook volgens de wet mee gaat tellen in de vraag welke behandeling hij moet krijgen. Tot die leeftijd tellen voor de wet alleen de meningen van beide ouders. De tekst gaat verder onder de afbeelding. De arts staat steeds vaker tussen beide ouders in. © Nanne Meulendijks Die ‘dubbele toestemming’ is het meest besproken onderwerp bij de KNMG-advieslijn. Wat moet je doen als een van de ouders niet instemt? De wet geeft artsen een mogelijkheid om toch door te zetten. Ze moeten dan wel duidelijk maken dat de behandeling ‘kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor het kind te voorkomen’.

Worstelen met de regels Dat pleitte in de zaak die vandaag speelt voor de vader, die immers aanvoert dat de chemokuur die hij wil, de kansen voor de jongen vergroot. Maar de Groningse hoogleraar kindergeneeskunde Eduard Verhagen zette daar eerder in deze krant al vraagtekens bij: het hangt er maar net van af waar de tumor zit en wat de risico’s van een operatie zijn. Wat moet je doen als een van de ouders niet instemt? De wet geeft artsen een mogelijkheid om toch door te zetten Daarnaast zegt de wet dat bij kinderen tussen de twaalf en de zestien de arts een weigerouder alleen mag passeren als het kind de behandeling juist wel wil. En deze jongen heeft verklaard ervan af te zien. De Landelijke Huisartsen Vereniging herkent het beeld dat artsen geregeld worstelen met de regels. “Er zijn duidelijke regels, maar het is wel balanceren tussen de wensen van beide gescheiden ouders”, zegt een woordvoerder.

Hoe gaat het in de praktijk tussen dokters en ouders? Drie voorbeelden uit het tuchtrecht. 1. Een dertienjarige en zijn moeder vragen de huisarts of hij de jongen wil inenten. Ze vertellen dat de ex-man grote bezwaren heeft. De huisarts zoekt contact met de vader. Die stuurt zijn advocaten met het bevel niet in te enten. De arts leest in de wet dat hij de regel ‘beide gezaghebbende ouders moeten instemmen’ mag doorbreken als hij daarmee het kind voor onheil behoedt. Hij ent in, nadat hij de jongen zijn wens tot deze behandeling op papier heeft laten zetten. De vader krijgt tot twee keer toe nul op het rekest bij de tuchtrechters. Dat kost de arts wel een jaar procederen. 2. De klassieke hulpverlenersval waar vooral psychologen intrappen: een moeder die in scheiding ligt slaat alarm over haar kind, dat mishandeld zou worden door de vader. De psycholoog stelt in een verklaring dat het slecht gaat met het kind en dat contact met de vader een risico inhoudt. Om die laatste conclusie gaan jaarlijks meerdere hulpverleners ‘nat’ bij de tuchtrechter, want een diagnose stellen zonder iemand te onderzoeken, dat mag niet. De internist wordt op de vingers getikt omdat hij niet mag speculeren over dit soort vragen. 3. ‘Ik sluit niet uit dat mijn patiënte zieker wordt als ze haar huidige woning moet verlaten.’ Dat schrijft een internist nadat de advocaat van de vrouw deze vraag stelt. De advocaat voert deze verklaring aan in een rechtszaak met haar ex om de gezamenlijke woning. De vrouw wint en mag er blijven wonen. De man klaagt bij de tuchtrechters en krijgt gelijk: de internist wordt op de vingers getikt omdat hij niet mag speculeren over dit soort vragen. Lees ook: Wel of niet bestralen? Het kind beslist zelf.

