Tussen de migranten op zee: 'Eerlijk gezegd is dit het meest zinvolle dat ik ooit heb gedaan'

Met 318 nieuwe inzittenden aan boord van de Sea Watch 3, breekt een nieuwe fase in de reddingsoperatie aan. Mannen hangen hun zanderige natte kleding over de reling en slaan een deken om. Op het schip hangt een doordringende lucht van mensen op drift, voor persoonlijke hygiëne was weinig gelegenheid de afgelopen tijd.

Sommigen zijn uitgelaten, anderen vallen uitgeput in slaap. Dambilarouna, een jonge man uit Ivoorkust, heft zijn vuisten in een overwinningsgebaar omhoog. "Ik voel me gelukkig", zegt hij. In de vroege ochtend zijn ze vanaf het strand in Libië vertrokken. "Het was erg zwaar. We wisten niet of we het zouden halen. Ik dank God en ik dank jullie." Waarom hij de levensgevaarlijke tocht ondernam? "In mijn land gaat het niet goed. Mijn familie kan niet rondkomen. Ik wil naar Europa om hen te kunnen helpen."

Een verdieping lager hebben kinderen en vrouwen een eigen plek in de ruimte naast de dokterspost. De tengere Kadiz (19) zit er met haar zoontje van twee. Ze is duidelijk opgelucht uit Libië weg te zijn. "Daar sluiten ze je op. Mensen worden er ziek, worden geslagen, gaan dood. Vrouwen worden verkracht." De Ivoriaanse raakt geëmotioneerd. "Maar vandaag is alles goed gegaan. Godzijdank."