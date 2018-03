Turkse kraamhouder heeft ook Hollandse koopman nodig

"Mijn stem heb je hoor, Hennie!" Iedereen op de Afrikaandermarkt kent Hennie van Schaik, marktkoopman en Leefbaar Rotterdam-routinier. De kooplieden zijn niet vergeten dat hij vaak voor ze opkwam 'aan de Coolsingel'. Zo gingen de markttarieven omlaag. En 'Hennie Camera' zorgde voor meer cameratoezicht in de onveilige Rotterdamse straten.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Van Schaik stond tot acht jaar geleden op de markt in de Afrikaanderbuurt, nu bestiert zijn zoon Kevin de kraam. De 71-jarige Van Schaik staat op dinsdagen en zaterdagen nog op de centrummarkt. "Kijk nou", zegt hij geregeld tijdens een rondje over de markt, als hij een trui of paar sokken in een van de kramen vastpakt. "Vijf euro voor een joggingbroek of een jackie. Kan het nog minder?"

Dik een halve eeuw geleden begon hij op de Afrikaandermarkt. Hij haalt herinneringen op met collega-textielverkoper Jan van den Boogaart (74). Mensen van de eilanden ten zuiden van Rotterdam trokken op zaterdagen naar de markt, een van de grootste van het land. Van Schaik: "Ik verkocht truien voor 89 gulden. Als ik nu een trui ophang voor 89 gulden, dan sturen ze me naar Delta (ggz-instelling- red.). Dan zeggen ze: die is gek!" Van den Boogaart woonde lang aan de nabijgelegen Dordtselaan, ooit een chique straat. Hij vertrok naar Hellevoetsluis. "Al geven ze me duizend euro in de maand. Ik ga er nooit meer wonen."

Eigen taaltje

In de loop der jaren zagen ze de markt achteruit kachelen. Gastarbeiders trokken naar Rotterdam-Zuid, de vroegere bewoners voelden zich er niet meer thuis. Van Schaik: "Er werd geen Nederlands meer gesproken. Allemaal spraken ze hun eigen taaltje." Turken en Marokkanen begonnen eigen cafés, slagerijen en moskeeën. "Als ze in mijn kraam Turks tegen elkaar staan te praten, zeg ik: je moet hier Nederlands praten. Dan kijken ze me aan van: waar heb je het over?" Vrouwen met boerka helpt Van Schaik niet. "Dat kan ik niet. Als je het later wilt ruilen, moet ik zien dat jij het gekocht hebt."

Als ik een oud vrouwtje in mijn kraam heb en ik zie dat ze een trui niet kan betalen, dan zeg ik: neem mee, hop Hennie van Schaik, marktkoopman en Leefbaar Rotterdam-routinier

Van den Boogaart vindt de komst van andere culturen naar Nederland 'grandioos mislukt'. Hij stemt steevast PVV. "Marokkanen, Turken, ze houden allemaal hun eigen geloof en ideeën. Die stroken niet met Nederland." Hij vertelt het op een van de meest multiculturele markten van het land. Vrouwen met hoofddoeken en boodschappentassen schuiven voorbij. Aan bijna elke lantaarnpaal hangt een poster van Denk, dat deze verkiezingen ook meedoet in Rotterdam.

Bij landelijke verkiezingen stemt Van Schaik dan wel PVV, maar in Rotterdam blijft Leefbaar zijn partij. De partij van Pim Fortuyn, die in 2002 het taboe op kritiek op de multiculturele samenleving doorbrak. Als middenstander was Van Schaik altijd VVD'er, tot de opkomst van Pim. Praat met Van Schaik over Leefbaar, en je weet zeker dat het motto 'hard met een hart' voorbijkomt. "We omarmen iedereen die wil meedoen." Van Schaik was tussen 2006 en 2014 raadslid en is nu voorzitter van de gebiedscommissie (deelgemeentebestuur) in het centrum. Met voorkeursstemmen hoopt hij nogmaals in de raad te komen.

Veel allochtonen en autochtonen op Zuid zitten in hetzelfde schuitje, ziet Van Schaik ook. De wijken ten zuiden van de Afrikaanderbuurt horen bij de armste van het land, en dat is de afgelopen jaren alleen maar erger geworden. "Als ik een oud vrouwtje in mijn kraam heb en ik zie dat ze een trui niet kan betalen, dan zeg ik: neem mee, hop." En vaak genoeg komen buitenlandse mensen net een paar euro tekort. "Dan nemen ze die drie euro de volgende keer maar mee. Dat doen ze altijd. Ik ben nooit teleurgesteld."