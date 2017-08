Turken redden het toerisme op de Griekse buureilanden

Met daaronder de gerechten, ook in het Turks. En dat nogal eens prominenter dan de Engelse versie. Niet zonder reden: de oosterburen beginnen een substantieel deel van de clientèle te worden. Het aantal Turkse toeristen op Lesbos, Chios en Samos ligt dit jaar 50 procent hoger dan in 2016, schreef de Griekse krant Kathimerini afgelopen week. Op Lesbos en Samos lag de stijging in juni zelfs boven de 200 procent.

Wie een blik op de landkaart werpt, zal zich verbazen dat de Turken niet eerder deze Griekse eilanden overspoelden in de zomer. Vanaf de Turkse kust kun je ze bijna aanraken, net als Kos, Rhodos, Symi en het piepkleine Kastellorizo. Er ligt maar een paar zeemijlen tussen. Niet voor niets waagden meer dan een miljoen vluchtelingen de afgelopen jaren juist hier per gammele boot de oversteek naar Europa.

Maar zoals zo vaak in deze regio gooiden gevoeligheden uit het verleden en hogere politiek roet in het eten. Bij de Vrede van Lausanne, die in 1923 een einde maakte aan de oorlog tussen Grieken en Turken, vielen de drie eerstgenoemde eilanden toe aan Griekenland. Italië kreeg de andere vier, tot Athene het er na de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk voor het zeggen kreeg. Als onderdeel van een grootscheepse bevolkingsuitwisseling moesten de Turken de eilanden verlaten.

Pas aan het eind van de vorige eeuw ontdooiden de relaties en kwamen er bijvoorbeeld veerverbindingen. Vijf jaar geleden kreeg het Turkse toerisme pas echt een impuls, toen er bij wijze van proef een speciale inreisregeling voor de zeven eilanden kwam. Turken hoeven voor bezoeken tot drie dagen geen Schengenvisum meer aan te vragen.

Uit eten en winkelen

Lokale ondernemers wrijven in hun handen. Het zijn vooral welgestelde Turken die de korte oversteek maken, bijvoorbeeld in de feestdagen na de Ramadan. "Ze zijn niet gierig. Ze geven veel uit, tot wel 250 euro per persoon per dag. Ze houden van uit eten gaan en winkelen", zegt Aris Lazaris, reisagent op Lesbos. En die inkomsten zijn uiterst welkom nu de eilanden nog steeds niet hersteld zijn van de terugloop in West-Europese toeristen als gevolg van de vluchtelingencrisis.

Niet zo vreemd dus dat lokale ondernemers eerder dit jaar moord en brand schreeuwden toen de Europese Commissie een streep door de visumregeling dreigde te zetten. Op het nippertje werd de proef een jaar verlengd.

"De groei komt voor een groot deel doordat we onze marketing in Turkije hebben verbeterd", zegt Afroditi Vati, van hotel Aphrodite in Molyvos. "Op Lesbos waren we gewend te werken met grote westerse touroperators. Sinds we een deel van onze kamers via boekingswebsites aanbieden, krijgen we veel meer Turken." Die maken nu zo'n 20 procent van haar klandizie uit, denkt ze.

De toeristische sector hield zijn adem in toen de Grieks-Turkse relaties de afgelopen tijd ineens weer verslechterden. Griekenland weigert acht Turkse militairen uit te leveren die verdacht worden van deelname aan de coup tegen president Erdogan vorig jaar. Die joeg op zijn beurt de Grieken op de kast door het Verdrag van Lausanne ter discussie te stellen.

Maar vooralsnog komen de Turken in steeds grotere aantallen. "De jongeren zien eerder de overeenkomsten dan de verschillen", zegt Vati. Komend weekend is het weer druk in haar hotel. Dan vieren de Turken het Offerfeest.