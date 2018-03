Trump vreest voor de nationale veiligheid en verbiedt overname chipfabrikant

President Trump heeft de overname van de grote chipfabrikant Qualcomm door branchegenoot Broadcom verboden. Volgens Trump kan Amerika's veiligheid in het geding komen door de deal. Het is de derde keer dat Trump om die reden een overname van een Amerikaans bedrijf door een buitenlandse firma verbiedt.

Het verbod lijkt vooral gericht tegen China; het moet voorkomen dat China op het gebied van 5G dominant wordt

Niet eerder ging het om zo'n grote overname. Broadcom bood 117 miljard dollar (95 miljard euro) voor Qualcomm en zou bij slagen de op twee na grootste chipleverancier ter wereld zijn geweest.

Met het verbod lijkt Trump potentiële buitenlandse kopers van belangrijke Amerikaanse bedrijven te willen ontmoedigen. Trump wil niet dat zulke bedrijven in buitenlandse handen vallen, zeker niet in Chinese. Vorige week gebruikte Trump de nationale veiligheid als argument om heffingen in te voeren op buitenlands staal en aluminium.

Nog niet beklonken Het verbod is om meerdere redenen pikant. Met nationale veiligheid als argument verboden Trump (twee keer) en zijn voorganger Obama (ook twee keer) alleen overnames die al waren beklonken. Bij Trump ging het om een producent van halfgeleiders en een bedrijf dat geldoverboekingen regelt. De kopers waren Chinees of aan China gelieerd. Obama verhinderde met hetzelfde argument de verkoop van Philips-dochter Lumileds aan een Chinese partij. Lumileds maakt led-lichtjes. De koop van Qualcomm was nog niet beklonken. Qualcomm, bekend van zijn chips voor mobiel dataverkeer, wees de avances van Broadcom af. Qualcomm is zelf nog verwikkeld in de overname van het deels Nederlandse NXP. Blijkbaar wilde Trump de overname van Qualcomm coûte que coûte verhinderen. Pikant is de reden voor het verbod. Trumps besluit is ingegeven door een comité dat investeringen, waaronder overnames, van buitenlandse partijen in de VS beoordeelt. Dat comité, CFIUS geheten, bestaat onder meer uit hoge ambtenaren van de ministeries van defensie en financiën. Volgens CFIUS bestaat de kans dat Broadcom na de overname zou bezuinigen op de onderzoeksuitgaven van Qualcomm. Qualcomm doet veel onderzoek naar 5G, het toekomstige wereldwijde systeem voor mobiele communicatie. Als dat onderzoek in het gedrang komt, zou het Chinese Huawei, dat ook veel onderzoek doet naar 5G, daarvan kunnen profiteren. En terwijl Qualcomm veel zakendoet met het Amerikaanse leger, heeft Huawei, volgens de VS, nauwe banden met China's politieke leiding.