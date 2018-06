Trump bindt in: kinderen van opgepakte immigranten blijven bij hun ouders

De president buigt daarmee voor de steeds feller wordende kritiek uit binnen- en buitenland tegen het opsluiten van soms heel jonge kinderen in aparte detentiecentra. Regeringsleiders als de Britse premier Theresa May, maar ook de paus, kinderartsen, en binnenskamers zelfs first lady Melania Trump hadden aangedrongen op een einde aan het nieuwe beleid.

Dat beleid hield in dat mensen die illegaal de grens oversteken niet meer in vrijheid hun lot mogen afwachten; ze worden gevangengezet, voor hun overtreding berecht en daarna uitgezet; meegekomen kinderen mogen niet bij hun gevangengezette ouders blijven. Inmiddels zitten er al meer dan 2300 kinderen apart vast, sommigen in speciale centra voor baby’s en peuters.

De afgelopen weken hielden Trump en zijn minister van binnenlandse veiligheid, Kirstjen Nielsen, bij hoog en bij laag vol dat de wet hun geen andere keus liet. Maar gisteren werd dat standpunt opeens verlaten. Volgens Trump loopt zijn besluit vooruit op wetgeving van het Congres. Maar het is lang niet zeker dat het Congres met een wet komt – en daarmee is het evenmin duidelijk of Trumps besluit wel rechtsgeldig is.

Mogelijk gaan actievoerders voor een mildere behandeling van illegale immigranten zijn nieuwe regeling voor de rechter aanvechten in de hoop op een terugkeer naar de situatie zoals die gold onder vorige presidenten en onder Trump tot in mei. Daarbij werden gezinnen met een dagvaarding op zak vrijgelaten, vaak met gevolg dat ze onvindbaar werden voor de autoriteiten en opgingen in de naar schatting elf miljoen buitenlanders die zonder verblijfsvergunning in de VS leven. Dat ‘vangen en loslaten’-beleid is Trumps partij, de Republikeinen, al heel lang een doorn in het oog.

Migratie Ook na het besluit van Trump over het niet langer scheiden van ouders en kinderen blijft immigratie een groot politiek probleem tussen Democraten en Republikeinen. Ook die Republikeinen zijn het onderling oneens. Ze laatsten hebben de meerderheid in het Congres en waren van plan vandaag twee wetten in stemming te brengen waarin enkele knopen over de migratiekwestie worden doorgehakt. Het ene wetsvoorstel legt een streng beleid vast, het andere bevat wat meer concessies aan gematigde Republikeinen en Democraten. Het biedt bijvoorbeeld aan een kleine miljoen ‘Dreamers’, Amerikanen die als kind illegaal door hun ouders naar de VS werden gebracht, uitzicht op een permanente verblijfsvergunning. Maar die wet maakt ook 25 miljard dollar vrij voor de muur langs de grens met Mexico die Trump zijn kiezers heeft beloofd, een uitgave die de Democraten pure verspilling vinden. Elk van die twee wetten is een stap in de richting die Trump en zijn achterban bij de Republikeinen uit willen: meer beperkingen voor legale immigratie, minder gronden voor de toewijzing van asielverzoeken. En behandeling van illegale immigranten die zo streng is, dat velen niet eens aan de reis zullen beginnen. Het scheiden van ouders en kinderen diende ook dat laatste doel, zo zeiden functionarissen van de regering-Trump aanvankelijk – hoewel ze later weer ontkenden dat ze kinderen met die bedoeling apart zetten.

