Tradities of niet, de Chinese overheid eist doodskisten op

Het is een dorp dat van de rest van de wereld lijkt afgesloten, een dorp waar de tijd lijkt stil te staan. Het telt één weg, die zich eindeloos over de heuvels slingert, tussen drassige rijstvelden en grazende waterbuffels, en een wijdvertakt netwerk van modderpaden. Welkom in Xiyuan, een van die zovele halflege dorpen in de Zuid-Chinese provincie Jiangxi.

Het is een dorp waar ook nooit iets lijkt te gebeuren, maar afgelopen zomer was het in rep en roer. Over die ene weg, waar gewoonlijk alleen driewielige bestelwagentjes komen om hun koopwaar bij de inwoners te brengen, reed ineens een grote laadtruck. Lokale partijleiders kwamen de doodskisten van oudere inwoners confisqueren. In Xiyuan werd beslag gelegd op enkele tientallen kisten.

Het is niet makkelijk om in Xiyuan een gedupeerde van de kisteninbeslagname te vinden. In het dorp van zo’n 1000 inwoners kent iedereen elkaar, maar dat wil niet zeggen dat ze die kennis met een buitenstaander delen. Vraag het daarboven eens, zeggen ze onderaan de heuvel. Vraag het beneden eens, zeggen ze bovenaan. Tot iemand Cai Jiangs naam noemt, de oude oliemaker, eerste modderpad links.

Grootvader Cai Jiang herinnert zich het nog levendig. Zijn mooie kist van sparrenhout, nog maar een jaar tevoren gekocht en op maat gemaakt, voor 1300 euro, werd zonder boe of bah opgeladen. Hij was kwaad, hij huilde, maar wat kon hij doen? Als de Chinese overheid je iets opdraagt, dan heb je te luisteren.

Dorpsdialect

Grootvader Cai wil wel met ons praten. De 100-jarige zit in zijn pyjama voor zijn huis, bij een graad of 7. Er is maar één probleem: hij praat een onverstaanbaar dorpsdialect, dat zelfs een vertaler van 20 kilometer verderop nauwelijks begrijpt. En o ja, nog een complicatie: over de dood wordt hier liever niet gesproken, zeker niet rond Chinees Nieuwjaar. Dat brengt alleen maar ongeluk.

Geconfisqueerde doodskisten ter vernietiging. Alleen al in de provincie Jiangxi zijn volgens staatsmedia zo’n 40.000 kisten afgenomen en vernietigd. © Hollandse Hoogte

Dat is best apart voor een streek waar de dood zo zichtbaar aanwezig is. In Jiangxi is het traditie dat ouderen hun eigen doodskist kopen, en jarenlang in huis houden, tot het moment van overlijden. Ook kiezen ze vaak zelf een locatie voor hun graf, op een heuveltop of langs de weg. Als het eenmaal zover is, wordt daar een stevige graftombe geplaatst. Het landschap is doorspekt met graven.

Maar de Chinese overheid probeert een eind te maken aan die traditie. De praalgraven nemen te veel ruimte in en zijn een vorm van geldverspilling, klinkt het. De wetgeving schrijft al jaren verplicht crematie voor, en vorig jaar besloot de provincie Jiangxi de naleving van die wet eindelijk af te dwingen. In de hele provincie werden volgens staatsmedia zo’n 40.000 kisten afgenomen en vernietigd. In video’s is te zien hoe hardhandig dat soms ging.

Een graf is als een huis: je moet nadenken over het ontwerp Schoondochter van Cai

Volgens de overheid overhandigden de dorpelingen hun kisten vrijwillig, en kregen ze 260 euro compensatie. Die is ook aan grootvader Cai beloofd, maar hij heeft nog niets gekregen. “Sowieso is het een slechte deal”, zegt zijn zoon Cai Chensheng, die er is bijgekomen om te vertalen, maar die vooral zijn eigen mening geeft. “Alsof je iets voor 5 yuan gekocht hebt, en het voor 2 yuan moet opgeven. Wie zou daarmee akkoord gaan?”

De traditie van een rustplek in de aarde is niet specifiek religieus, maar wordt vooral bepaald door Chinees volksgeloof, zoals de filosofie van fengshui. “Het is belangrijk voor de nakomelingen, zodat zij geluk kunnen hebben in hun leven”, zegt Cai’s schoondochter, terwijl ze luizen uit het haar van haar kleindochter plukt. “Een graf is als een huis: je moet nadenken over het ontwerp.”