Toussaint is nog steeds moe van dopingachtbaan

De gang van Kira Toussaint in een Amsterdamse flat ziet eruit als een eregalerij. Er hangen antieke posters van Olympische Spelen. Ze mist er nog één. Die van 1968 in Mexico City, op A4 formaat. De lijst hangt er al wel, maar is nog leeg.

In het leven van de 24-jarige zwemster staat alles in het teken van de Spelen. De vijf olympische ringen tatoeëerde ze na haar deelname in Rio al op haar pols. Tokio is het volgende doel, maar dat stond even op de tocht. Drie maanden lang dacht Toussaint, dochter van olympisch rugslagkampioen Jolanda de Rover, dat haar carrière voorbij was. Dat ze voor altijd gezien zou worden als dopingzondaar.

Op de WK in het Chinese Hangzhou half december kreeg Toussaint slecht nieuws. Ze werd op 2 november bij een wereldbekerwedstrijd in Peking positief getest op het verboden middel tulobuterol, een middel dat in Oost-Azië wordt gebruikt voor astma. Toussaint zou de eerste Nederlandse zwemster zijn met een positieve dopingtest achter haar naam. Alleen Joost Reijns maakte het eerder mee, maar zijn positieve test bleek te komen door teelbalkanker.

“Ik had nog nooit van dat middel gehoord, het moest een misverstand zijn”, zegt Toussaint achter een kop thee aan de eettafel. “Je kunt het niet eens in Europa krijgen. Hoe had ik er überhaupt aan moeten komen? En toch denken mensen: waar rook is, is vuur.”

Loos alarm Toussaint praat van de hak op de tak. Van het moment dat ze midden in de nacht in een hotel in China haar coach Mark Faber wakker probeerde te bellen, tot het positieve nieuws dat het loos alarm was. Het was een achtbaan vol emoties. Ze moet er nog steeds van bijkomen. Alles voelt zwaar. Herstellen van wedstrijden gaat langzaam. Op 11 maart kreeg de zwemster het bericht dat Wereldzwembond Fina de zaak tegen haar heeft ingetrokken. Toussaint had een team van specialisten ingeschakeld om extra onderzoek te doen. Het bleek allemaal loos alarm. De verwarring was ontstaan door een vals-positieve test die werd veroorzaakt door een toegestaan medicijn dat Toussaint gebruikt. Omdat tulobuterol en het andere medicijn dat Toussaint gebruikt op elkaar lijkende molecuulstructuren hebben, kan er een positieve test ontstaan op een verkeerd middel. Vals alarm dus. En toch raakt het haar nog steeds. Vorige week, op de Swim Cup in Den Haag, zat haar familie op de tribune en hoorden mensen achter hen praatten over Kika. “Het kwam erop neer dat ze toch nog dachten dat ik de hele boel bij elkaar had gelogen. Dat doet pijn.” Een ander moment werd ze uitgescholden door een man in een winkelcentrum. Het raakte haar diep. “Ik begrijp het niet. Wat kan ik nog meer zeggen dan: ik heb het niet gedaan, ik ben onschuldig?”

Niets te verbergen Het hielp niet mee dat de zwembond haar met een leugen halsoverkop naar huis vloog na de positieve test in december. Toussaint werd afgemeld voor de WK met de verklaring dat ze ‘ziek’ was. De bond wilde niet dat de mondiale titelstrijd in het teken zou staan van een dopingzaak. “Het was ook raar voor mijn ploeggenoten. Die hadden me een dag eerder nog topfit aan de badrand gezien. Ik kon niet eens gedag zeggen, omdat ze dan zouden zien dat ik helemaal niet ziek was.” In het vliegtuig kreeg ze verontruste berichten van familie en vrienden. “Mensen waren zelfs bang dat ik kanker had. Ik heb maar gereageerd met heel veel huilende emoticons. Wat moet je zeggen? Ik wilde niet liegen.” Later koos de zwemster er zelf voor om het nieuws toch naar buiten te brengen. Ze vertelde haar verhaal aan de NOS. “Ik had niets te verbergen dus dacht: kom maar op met die vragen.” Het zorgde voor veel ophef. Toussaint beleefde het allemaal in een waas. Ze ontsnapte een weekend naar Parijs, waar haar vriend professioneel waterpoloër is. Ze huilde veel en sliep amper. “Ik huil normaal nooit, nu kon ik niet ophouden. Eén week had ik vier nachten achter elkaar bijna niet geslapen. Mijn hele ritme was verstoord. Dan heeft het ook weinig zin om te trainen.” De zwemster kwam vijf kilo aan door de stress. Het zwembad voelde niet meer aan als haar thuis. “Iedereen kent mij in het Sloterparkbad. Ik ken de badmeesters daar al vijftien jaar. Het voelde alsof iedereen me overal aanstaarde. Ik durfde er gewoon niet heen.”

Bloedwaarden Toussaint had veel contact met shorttrackster Yara van Kerkhof, die een vergelijkbare situatie meemaakte. Van Kerkhof kreeg vlak voor de Winterspelen in Pyeongchang te horen dat ze verdacht werd van dopinggebruik omdat ze afwijkende bloedwaarden had. De afwijking kwam door een hartprobleem waar ze op haar zevende aan is geholpen, waardoor haar bloed uitzonderlijk reageert op verblijf op hoogte. Na anderhalf jaar onzekerheid accepteerde wereldantidopingorganisatie Wada, nadat de Internationale Schaatsunie al akkoord was gegaan, de verklaring van Van Kerkhof. “Ik heb veel aan haar gehad”, zegt Toussaint. “Ze is de enige die weet hoe dit voelt. Dat kun je met niemand anders delen. We hadden ook dezelfde advocaat.” Deze week hield de atletencommissie van NOC-NSF een pleidooi voor een eerlijk proces voor alle sporters die verdacht worden van dopinggebruik. Nu kan het voorkomen dat atleten hun zaak niet kunnen aanvechten om financiële redenen. Toussaint heeft zelf om een schadevergoeding en excuses gevraagd.

Valsspelers De zwemster vindt het goed dat er actie wordt ondernomen na haar zaak. Ze is er minder blij mee dat zij daar het voorbeeld van moet zijn. “Boven dat bericht van de atletencommissie stond ook een grote foto van mij. Je wordt liever ergens anders mee geassocieerd. Doping zal altijd aan mijn naam blijven kleven, ook al heb ik niets gebruikt. Maar als het dan toch moet, hoop ik dat ik een goed voorbeeld kan zijn.” De zwemster kijkt nu anders aan tegen sporters die worden beschuldigd van dopinggebruik. “Doping is doping, daar ben ik fel tegen. Valsspelers moeten gestraft worden. Maar ik had mijn oordeel vroeger wel heel snel klaar. Ik dacht bij zo’n bericht altijd meteen: schuldig. Nu denk ik twee keer na en ben ik benieuwd naar het verhaal erachter.”

Toussaint in actie op de Swim Cup in Eindhoven Ze is nog steeds moe van de achtbaan van emoties rondom haar dopingzaak. Na een paar dagen rust komt Kira Toussaint dit weekend weer in actie op de Swim Cup in Eindhoven. Na haar terugkeer in het water zwom de rugslagspecialiste al snel de WK-limieten op de 50 en 100 rug. Op de 100 rug evenaarde ze haar persoonlijk record. Dat gaf veel vertrouwen na een periode van onrust rondom de positieve dopingtest. Het bleek loos alarm, Toussaint kon weer van start. Dit weekend komt ze in Eindhoven ook in actie op de 50 vrij. Toussaint hoopt zich in de kijker te zwemmen voor de estafettenummers op de vrijeslag.

