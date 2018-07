Tour de Hollande op de e-bike

Haar record op de fiets is 35 kilometer per uur, grijnst de Zwitserse Norina (12). En ja, soms schiet ze er op haar e-bike vandoor en laat ze haar ouders en broertje lachend achter. Eén keer deed ze een wedstrijdje met haar vader, begint ze, waarop vader Fabian Steiner grijnzend naar haar toe leunt en zegt: en wie won er? Hij dus, moet zijn dochter toegeven.

De Zwitserse Fabian en Franziska Steiner fietsen ruim twee weken met hun kinderen Norina en Nino (8) door Nederland. Lekker, zo'n plat land. Helemaal met jonge kinderen. Toch heeft de familie Steiner voor Norina een elektrische fiets gehuurd, voor de zekerheid. Hun dochter is astmatisch en op een e-bike is een fietsvakantie van Brugge naar Amsterdam net iets minder zwaar.

Toeristen gaan graag op de fiets door Nederland en dat is mede te danken aan de e-bike. "Dankzij de e-bikes wordt een fietsvakantie voor meer mensen toegankelijk", zegt eigenaar Frank Houtstra van Dutch Bike Tours, waar de familie Steiner hun reis heeft geboekt. "Als een partner bijvoorbeeld goed kan fietsen en de ander niet, heft een elektrische fiets dat verschil op", zegt hij. "En mensen die twijfelen of ze zo'n vakantie volhouden, voelen zich met een e-bike net iets zekerder. Er zijn zeker mensen die zonder een e-bike niet met ons op vakantie zouden gaan."

Hollandser wordt het niet

De familie Steiner fietst vandaag van Papendrecht door het polderlandschap naar Kinderdijk. De zon schijnt, er is weinig wind. "Perfect fietsweer", zegt Fabian. Aan het ontbijt steekt Nino zijn vork enthousiast in een stapel miniwafels, als die op zijn kan de familie op weg. Als ze dik twee uur later aankomen op Kinderdijk zijn daar poffertjes, tosti's, tomatensoep en windmolens. Hollandser wordt het niet.

Die e-bike maakt van een vakantie met 40 tot 50 kilometer per dag nog geen eitje, zegt Norina. De brug bij Zierikzee, verzucht ze: daar woei het hard en was het koud. Dan voelt 6 kilometer over het water lang. Het allermooiste was de zee, zeggen de kinderen. Die hadden ze nog nooit gezien.

Vader Fabian geniet het meest van de kleine dorpjes en het open landschap. En wat Nederlanders al niet meeslepen op de fiets, daar vermaakt de familie zich ook mee. Boodschappen, begint Franziska. Een kind voor én een kind achter, zegt Norina. Boxen, boodschappen, planten. En de bordjes met 'verkocht' op huizen, die zijn de grap van deze vakantie omdat het woord in het Duits 'verkookt' betekent. "De kinderen dachten steeds: wat gebeurt daar in die keukens", zegt Fabian.

Na een picknick in Kinderdijk - de familie zoekt een rustige plek waar de Chinese toeristen niet langs drommen - gaat de tocht verder. Gouda is vandaag de eindbestemming. "Van de kaas", zegt Fabian. "Dat is leuk, want Zwitserland staat ook bekend om de kaas."

