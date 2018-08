Tot je spijt vernoemd naar die ene oom? Dan verander je toch je naam

Werden er in 2015 nog 503 verzoeken gedaan, dit jaar komt het aantal volgens schatting van de Raad voor de Rechtspraak uit op zo’n 580 zaken. Dat is net zoveel net als vorig jaar.

Je naam officieel wijzigen, dat moet dus via de rechter. Die kijkt vooral naar de motivatie achter het verzoek. Vaak is die persoonlijk. Een naam doet denken aan een nare gebeurtenis of pijnlijke familiegeschiedenis. Of iemand heeft al een bijnaam en besluit die maar officieel te maken. De nieuwe naam moet dan wel aan wat regels voldoen. Een achternaam als Janssen als voornaam mag niet. Ongepaste aanduidingen worden ook afgewezen.

Hoewel de procedure vaak schriftelijk verloopt, heeft de aanvrager wel een advocaat nodig die een officieel verzoekschrift indient.