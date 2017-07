Toezichthouder doet aangifte tegen zorgverzekeraar om vervalste e-mail

Cura Clinics zette een aantal maanden geleden een constructie op om yoga, meditatie en massages declarabel te maken bij de zorgverzekeraar. Ruim driehonderd behandelaren sloten zich tegen een betaling van minimaal 350 euro bij de instelling aan. Na een publicatie van de Volkskrant hierover zetten zorgverzekeraars vraagtekens bij de werkwijze van de instelling die toen nog Vitalis heette.

Volgens de NZa is het hier misgegaan. De afwijzende mail die de toezichthouder stuurde, is ‘vermoedelijk aangepast’ door de commercieel directeur van Cura Clinics, aldus een persbericht van de NZa. De organisatie wilde verzekeraars waarschijnlijk op de mouw spelden dat de NZa achter haar declaratiepraktijken stond. De NZa ontdekte dat toen een financieel dienstverlener die was ingehuurd door Cura Clinics, een vraag stelde over de desbetreffende mail.

Omdat het imago van de organisatie hierdoor een deuk opliep, werd de naam veranderd in Cura Clinics. Ook klopte de instelling aan bij de Nederlandse Zorgautoriteit, vertelt een woordvoerder. “Zij moesten het vertrouwen van de zorgverzekeraars terugwinnen en vroegen ons om hulp. Wij hebben aan de instelling laten weten dat we niet aan bemiddeling wilden meewerken.”

Stopgezet

“De inhoud kwam niet overeen met het origineel. Dit is valsheid van geschrifte”, laat een woordvoerder van de NZa weten. Cura Clinics (‘zorgt voor balans in uw leven’) is vandaag niet in staat om te reageren op de kwestie, zegt een receptiemedewerker. De organisatie schrijft wel in een nieuwsbrief dat de vergoeding van de alternatieve behandelingen stagneert. Zij stopt daarom ‘voorlopig’ met het aanbieden van deze behandelingen.

Een deel van de driehonderd coaches, masseurs en yogadocenten is boos, laten zij aan de Volkskrant weten. Zij eisen het geld dat betaalden om zich bij de instelling aan te sluiten terug. Cura Clinics is gevestigd in Eindhoven en is een ‘op vitaliteit en lichaamsbeweging gerichte GGZ-instelling’, aldus de eigen website. Ook heeft zij een kliniek in Spanje voor de behandeling van depressies, angst- en eet-stoornissen en burn-outs.