Toen was misbruik nog heel gewoon

Als doorsnee domineesvrouw in het Den Dolder van de jaren zeventig, krijgt Jenny Schneider-Van Egten een tienermeisje op bezoek. Mijn vader zit aan mij, vertelt zij. Pastoraal als de Schneiders zijn ingesteld, nodigen ze vader, moeder en het meisje in de pastorie uit. “Hier moest over gesproken worden, dat was mij wel duidelijk.”

Het meisje leest tijdens het gesprek een brief voor over het misbruik, die ze samen met Schneider heeft opgesteld. Vaders repliek is: “Ach kind, ik houd toch van je, ik wilde alleen maar lief voor je zijn. Maar als jij dit niet fijn vindt, dan doen we het toch niet meer?” Dat hebben we goed opgelost, zeggen Schneider en haar man die avond tegen elkaar.

Jaren later blijkt dat een naïeve aanname. Schneider komt het meisje tegen op straat en vraagt hoe het gaat. “Het meisje verstijfde. Ze vertelde hoe haar vader haar in elkaar had geslagen, toen ze eenmaal thuis waren die avond. Als je er nog één keer over praat, zei hij, dan draai ik je nek om.” Schneider schrok enorm, maar deed niets.

Ontwaken

“Mijn man en ik zijn hier zo verkeerd mee omgegaan”, zegt ze. “Ik wist nog niet eens dat seksueel misbruik strafbaar was. Na die tijd bleek dat de vader ook zijn andere twee dochters had misbruikt. En het was zo’n modelgezin.”

“Achteraf”, zegt de inmiddels 91-jarige vrouw, “is daar een zaadje geplant voor het idee dat seksueel misbruik binnen religieuze gemeenschappen professioneel aangepakt moest worden.” Als Schneider nu nog eens de kerk in Den Dolder bezoekt, voelt ze de onmacht nog die ze toen voelde. “Ik wist toen niet wat ik nu weet.”

Het levensverhaal van Schneider is een kleine geschiedenis van het langzame ontwaken van de kerk als het gaat om seksueel misbruik. Zij is een van de vrouwen die het onderwerp op de kaart heeft gezet: sinds de jaren zeventig zet zij zich in voor slachtoffers. Naar haar werd jarenlang mondjesmaat geluisterd.

Er is lange tijd gedaan alsof het geen groter probleem betrof Jenny Schneider

Nu staat de krant ineens vol met verhalen over #MeToo en seksueel misbruik in religieuze gemeenschappen. Ze spelt de krant, iedere dag. Ze is even stil, de vrouw met de heldere ogen. Haar woonkamer in Leusden biedt uitzicht op een groepje grazende Lakenvelders, die luieren in de hete zon.

“Kijk”, zegt ze dan. “We zien de tekenen van een aarde die opwarmt, als we goed opletten. Zo zag ik jarenlang de tekenen van wat er nu loskomt aan verhalen over misbruik binnen religieuze gemeenschappen.” Het is makkelijk om je niets aan te trekken van klimaatverandering, wil ze maar zeggen. Om te doen alsof het gewoon een warme zomer is. “Maar dan kijk je voorbij het grotere probleem van de klimaatverandering. Hetzelfde gebeurt met misbruik binnen de kerk. Er is lange tijd gedaan alsof het geen groter probleem betrof.”

Zij weet daar alles van.