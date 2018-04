Toch weer de straat op om heroïne te scoren

Twintig meter van een hip koffietent-terras in Amsterdam kijkt een vrouw met grijze haren en een hoog opgetrokken broek warrig om zich heen. Michael (51) ziet het vanachter zijn cappuccino en dichtgeslagen boek al rokend aan. Het is half vier in de middag en rond dat tijdstip kan hij hier elke dag oude bekenden uit de drugswereld zien langstrekken, op weg naar het GGD-pand aan het Weesperplein. Hij wijst naar de warrige vrouw: "Zij zit ook in het project".

Hij noemt 'het project' een godszegen, hij zit er zelf ook in, maar wat is het? Bij de Geïntegreerde Voorzieningen van de GGD kunnen zij en ruim honderd andere verstokte verslaafden sinds begin deze eeuw dagelijks medische heroïne roken in een bewaakt lokaal. Michael is zelf 35 jaar verslaafd aan de drug. Volgens hem kan de groep 'zeer kwetsbare mensen hierdoor weer redelijk goed functioneren in de samenleving'.

Althans, vóórdat de GGD afgelopen december besloot dat het niet meer uit kan om de heroïne drie maal daags te verstrekken. Er heerst personeelstekort, stelt de instelling. Niet iedereen mag het zomaar uitdelen, je moet goed opgeleid zijn om te weten wat te doen bij een overdosis.

Nachtrust

Daardoor krijgt Michael zijn 'medicijn' nu alleen nog om half tien 's ochtends en vier uur 's middags. Níet meer in de avond, terwijl hij die avondverstrekking nodig zegt te hebben om de nacht rustig door te kunnen komen.

Dat drie maal per 24 uur uitdelen onder toezicht begon in 2003, toen duidelijk begon te worden hoe groot de voordelen voor een stad eigenlijk zijn. In dat jaar had hoogleraar Wim van den Brink (UvA) net de resultaten binnen van zijn experiment in acht Nederlandse steden. "We begonnen daarmee in 1998, toen er nog veel meer overlast was op straat", zegt hij. "Veel diefstal en open drugs-scenes, plekken in grote steden die het grote publiek meed. De Wallen in Amsterdam, de passage onder het station in Utrecht maar ook het gebied achter het Rotterdamse Centraal Station."

Die overlast ga je tegen door het onder toezicht verstrekken van medische heroïne, schrijft Van den Brink in 2003 in medisch vakblad British Medical Journal. En het bevordert ook nog eens de gezondheid van de verslaafden, die nu een hogere kwaliteit drugs krijgen en geen rare fratsen hoeven uit te halen om eraan te komen.

Sterker: dat Nederland nu zo weinig drugsoverlast meer kent, komt naast betere huisvesting voor verslaafden zeker ook door de heroïneverstrekking, denkt de hoogleraar. Veel landen sloegen daarna dezelfde weg in - Canada, Duitsland, Engeland, België. Hij zegt dat drie maal daags toedienen waarschijnlijk het best is. "Al zou laat in de middag of begin van de avond misschien een tussenoplossing zijn."