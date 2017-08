Toch geen hoger cijfer voor Frans, scholiere zakt voor omstreden examen

De scholiere moest een 4,1 halen voor een 6 op haar eindlijst. Ze kreeg een 4,0.

Reden voor de rechtszaak was vraag 15 van het vwo-examen Frans. Omdat de opgave op meerdere manieren te interpreteren viel, waren twee goede antwoorden mogelijk, maar volgens het correctievoorschrift dat docenten gebruiken bij het nakijken, werd maar één antwoord goedgekeurd. De Bredase leerlinge gaf het tweede antwoord. Haar docent rekende het fout, zoals opgedragen.

Toen later bleek dat twee antwoorden goed waren, paste het College voor Toetsen en Examens de normering voor het vwo-examen Frans aan. Alle leerlingen zijn gecompenseerd voor de fouten in vraag 15, iedereen heeft daardoor een iets hoger cijfer gekregen.

De scholiere stelde dat als het antwoord meteen was goedgekeurd en de oorspronkelijke normering zou gelden, ze wél zou zijn geslaagd. Volgens de voorzieningenrechter valt dat achteraf echter niet meer vast te stellen. Al zou de leerlinge een extra punt gekregen hebben, dan is niet uit te sluiten dat ook de normeringsterm zou zijn aangepast.

Speciale regeling

Juist in dit soort situaties, als ná de beoordeling van examens nog onvolkomenheden worden geconstateerd, kan het College van Toetsen en Examens de volledige groep leerlingen compenseren. Dat is in een speciale regeling vastgelegd. De CvTE heeft dan ook juist gehandeld. Dat dit mogelijk nadelig heeft uitgepakt voor de leerlinge, levert nog geen onrechtmatig handelen op, zegt de rechtbank.

De rechter noemt het behalen van een onvoldoende met een zo klein verschil in punten 'uitermate zuur'voor de leerlinge, maar zegt ook dat er altijd grensgevallen zullen zijn. Het College voor Toetsen en Examens heeft aangegeven dat ze het examen Frans samen met het onderwijs zal verbeteren.