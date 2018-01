Toch geen Groninger campus in Chinese stad Yantai

De Groningse universiteit zal in China geen volledige opleidingen aanbieden onder haar verantwoordelijkheid, liet collegevoorzitter Sibrand Poppema weten. Het college van bestuur onderzoekt of er op andere manieren kan worden samengewerkt met Yantai, maar dient bij het ministerie van onderwijs geen aanvraag in voor een campus.



De universiteit wilde een campus openen in Yantai, voor meer naamsbekendheid en een betere reputatie in China. Ook konden Nederlandse studenten er een deel van hun ­opleiding volgen. De eerste plannen voor de campus stammen uit 2015. Medio vorig jaar werd de beslissing al uitgesteld omdat de universiteitsraad kritisch was.