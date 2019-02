Tijdelijke krachten heten bij ING voortaan ‘werkgelukbrengers’

Die term spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Zijn dat collega’s die in clownspak al moppentappend door het kantoor wandelen? Of anders een team van strak geklede mannen wier enige taak het is om des­gevraagd cappuccino’s aan het bureau te brengen?

Lees verder na de advertentie

Tijdelijke krachten zijn natuurlijk niet nieuw, maar we zien dat ze vaak niet worden ingehuurd als werknemers erom vragen Ike Wiersinga, CNV-onderhandelaar

Nee. Het gaat hier om ouderwetse tijdelijke krachten, in tegenstelling tot wat de ietwat jolige term doet vermoeden. In de cao die vakbond CNV gisteren sloot met de bank is vastgelegd dat daar een vaste pool van beschikbaar is. Die pool kan de bank inzetten als werknemers tijd nodig hebben voor scholing, mantelzorg of zorg voor de kinderen. En die mogelijkheid levert werkgeluk op.

“Nieuw is vooral dat er nu een vaste groep vervangers beschikbaar is”, zegt CNV-onderhandelaar Ike Wiersinga. “Tijdelijke krachten zijn natuurlijk niet nieuw, maar we zien dat ze vaak niet worden ingehuurd als werknemers erom vragen.” ING legt zich er nu wél op toe en maakt er vier miljoen euro voor vrij.

Harder werken Dat hoopt de bank natuurlijk ­terug te verdienen aan extra productiviteit. Wiersinga: “Mensen werken harder als ze gelukkig zijn.” Ze vermoedt dat werkgeluk vaker gaat terugkeren in cao-onderhandelingen. “Het bank- en verzekeringswezen loopt vooruit in dit soort zaken.” Had het bedrijf niet beter wat geld kunnen stoppen in het leuker maken van de werkomgeving? Volgens Wiersinga is dat niet nodig, want die is al behoorlijk aantrekkelijk. “Er zijn mooie ruimtes, waarin je je kunt terugtrekken. En er staan tafeltennistafels.”

Lees ook: