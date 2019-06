Tientallen ondernemers failliet na lening bij ‘innovatieve’ crowdfunders

Achter het populaire begrip crowdfunding verschuilen zich nogal eens kredietverstrekkers die leningen aanbieden aan kleine ondernemers onder ongunstige voorwaarden. Tientallen bedrijven die een lening hebben afgesloten bij zo’n commercieel platform als het Britse bedrijf Funding Circle, zijn kort daarna failliet gegaan. Ondernemers kwamen in het nauw door extreem hoge kosten en aflossing van hun lening.

Dat blijkt uit onderzoek van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico met dagblad Trouw en De Groene Amsterdammer. De crowdfunders verdienen aan ‘technisch failliete bedrijven’ en honoreren ‘brakke financieringsvoorstellen’, zegt lector financieel-economische innovatie Lex van Teeffelen van de Hogeschool Utrecht. Platforms voor crowdfunding zijn de afgelopen vijf jaar sterk gegroeid en gelden als innovatieve kredietverstrekkers, maar toezicht op de sector ontbreekt.

Crowdfunding betekende aanvankelijk dat veel partijen, soms ook burgers, samen geld bijeenbrachten voor een bepaald doel, vaak uit ide­ëel oogpunt. Nu gebruiken ook bedrijven als Funding Circle en Collin Crowdfund deze methode om zonder tussenkomst van een bank leningen te verstrekken. Ze gebruiken de ‘crowd’ om financiering aan te trekken, maar voor mkb’ers fungeren zij als ouderwetse kredietverstrekkers. Deze platforms hebben echter geen bankvergunning en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de meeste platforms een ontheffing in plaats van een vergunning gegeven. Dit betekent dat de AFM nauwelijks toezicht houdt.

Tientallen bedrijven die crowdfunding ontvingen, gingen dan ook kort daarna failliet, blijkt uit door Investico onderzochte faillissementsverslagen. Sommigen bedrijven verkeerden al in grote problemen toen ze hun lening kregen. Een bedrijf in scootmobiels dat 50.000 euro leende bij Collin Crowdfund, had volgens de curator ‘geen ervaring of specifieke kennis van de producten en/of van de markt’ en bovendien niet de benodigde vergunningen. Collin Crowdfund financierde ook een bedrijf in gratis boekhouddiensten dat al een hele tijd niet aan zijn betalingsverplichtingen bij ABN Amro kon voldoen.

Het beursgenoteerde Funding Circle wordt geleid door oud-bankiers van Goldman Sachs, Barclays en Lloyds, en een voormalige bestuurder van Betfair, ’s werelds grootste online-gokmarkt. Via agressieve marketing verstrekte het bedrijf vorig jaar bijna 330 miljoen euro aan het Nederlandse kleinbedrijf. Van de ruim drieduizend leningen werden er zeshonderd afgesloten tegen woekerrentes van 15 tot 20 procent. Daarbij worden leningen verstrekt aan ondernemers die deze helemaal niet kunnen betalen, oordeelt lector Van Teeffelen. Hij is gespecialiseerd in crowdfunding.“Bij Funding Circle komen regelmatig technisch failliete bedrijven voorbij, of leningen die niet kloppen met de jaarcijfers van de onderneming.”

Het ministerie van economische zaken verwerpt kritiek over tekortschietend toezicht. “De werkwijze van Funding Circle is uitgebreid getoetst.”

Hoewel volgens Funding Circle geen onnodige financiële risico’s worden aangegaan, blijkt uit verslagen van het bedrijf dat relatief veel leningen niet meer worden terugbetaald. Van leningen uit de periode 2015-2016 was na iets meer dan twee jaar al 9 procent van het uitgeleende bedrag als niet meer te innen afgeboekt. Hoeveel ondernemers betalingsachterstanden hebben, of hoeveel ondernemers hun familieleden hebben moeten inschakelen om de schuld af te betalen, is onbekend.

De schaduwbanken beperken hun risico’s door ondernemers met hun privévermogen of zelfs dat van familie te laten instaan voor de lening. Wie niet kan terugbetalen is zakelijk én persoonlijk failliet. ­Ondanks die serieuze persoonlijke risico’s is er nauwelijks wettelijke bescherming voor de ondernemers en zijn de platforms vrijwel ongereguleerd. Dat is zeer ongewenst, zegt Van Teeffelen. “Dat zelfs de grote platforms met een ontheffing mogen werken vind ik onbegrijpelijk.”

“Deze mevrouw had nooit meer dan twee ton moeten lenen”, zegt lector van Teeffelen, als we hem de ‘pitch’ voorleggen. “De maximale afloscapaciteit is twee ton, dat zie ik in een paar minuten.” Collin Crowdfund zegt het niet eens te zijn met de conclusie van Van Teeffelen, maar wil verder niet ingaan op vragen over deze zaak.

Verhoeks laat zich overtuigen door Collin en haar accountant, en steekt zich voor vier ton in de schulden, maar kort daarna gaat het mis. De berekeningen waar de hele lening op is gebaseerd blijken niet te kloppen. ‘De aan de financiering verbonden rente en aflossingen waren niet meegenomen’, stelt de tuchtrechter vast, die Verhoeks’ accountant inmiddels officieel heeft berispt. Die lasten bedroegen zo’n 9000 euro per maand. Collin Crowdfund heeft nooit door die fouten heen geprikt.

Al ruim twintig jaar runt Wilma Verhoeks uit Geldermalsen een kledingbedrijf voor mensen met een beperking, wanneer ze in 2014 besluit om uit te breiden naar Duitsland. Voor een lening bij haar huisbank ING moet ze lang wachten, dus gaat ze op advies van haar accountant naar Collin Crowdfund, waar ze een aanvraag doet voor anderhalve ton. Collin vindt dat veel te weinig. “Ze zeiden: ‘150 mille? Nee, never nooit. Het is vier ton of niks’.”

Het is vier ton of niks, zeiden ze

Maurice van der Hoek: Het zijn leuke jongens, tot het misgaat

Wat: restaurant in Barendrecht

Lening: 50.000 euro, 8 % rente

Twintig jaar geleden nam Mau­rice van der Hoek een simpele lunchroom in Barendrecht over van zijn vader. In 2017 besluit hij zijn restaurant ook ’s avonds te openen. Hij gaat verbouwen en leent 50.000 euro bij Horeca Crowdfunding. “We hadden het geld snel nodig, we zaten midden in de verbouwing.” Het bedrag staat zo op zijn rekening, maar in de maanden daarna blijft het stil in het nieuwe restaurant. Toch moet Van der Hoek al vanaf dag één zijn lening gaan terugbetalen.

In drie jaar moet het hele bedrag plus rente zijn afgelost. “Dat is veel te snel, je hebt minstens vijf jaar nodig. In het begin heb je veel kosten, je huurt extra personeel in, maar de klanten komen niet meteen. Dat heeft tijd nodig”, zegt Van der Hoek.

Hij had vanaf het begin ook om meer tijd gevraagd, maar die kreeg hij niet van het crowdfundplatform. Wanneer hij na anderhalf jaar niet meer kan betalen, probeert hij nog wat te regelen. Tevergeefs. “Ik heb van alles geprobeerd, ik heb ze gevraagd de aflossing even uit te stellen, maar het was steeds nee, nee, nee.” Uiteindelijk gaat Van der Hoek failliet, en komt een incassobureau de schuld op hem persoonlijk verhalen. “Het zijn leuke jongens om in het begin zaken mee te doen, maar als het misgaat kun je nergens aankloppen.” Horeca Crowdfunding zegt in een reactie dat de prognoses voor het restaurant realistisch waren, en dat Van der Hoek voorafgaand aan het faillissement geen contact heeft opgenomen voor een betalingsregeling.