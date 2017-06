Tientallen doden bij aanval op casino Manilla

Een gewapende man joeg in de nacht van donderdag op vrijdag honderden bezoekers van het casino in het complex Resorts World Manila de stuipen op het lijf door al schietend binnen te vallen. Hij schoot niet gericht op mensen. Hij stak een aantal tafels in brand en pleegde daarna zelfmoord door zichzelf in brand te steken.

De actie veroorzaakte grote consternatie in de hoofdstad. De politie zette de omgeving en het complex af en kwam met speciale eenheden naar het incident. Eerst leek er sprake van een terroristische aanslag, maar de politie meldde dat het een overval was.

