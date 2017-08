Tienjarig meisje in India bevalt van een dochter na verkrachting

De baby is na een zwangerschap van 35 weken met behulp van een keizersnede ter wereld gekomen. Het bekken van de tienjarige is namelijk nog niet volgroeid, waardoor een natuurlijke bevalling niet mogelijk was. De baby weegt 2,5 kilo. Moeder en kind maken het goed, vertelde een ambtenaar aan de Britse omroep BBC.

Het meisje raakte zwanger, nadat ze in de afgelopen zeven maanden herhaaldelijk werd verkracht door een oom. Na dertig weken zwangerschap klaagde het meisje over pijn in haar buik, waarna haar ouders haar meenamen naar het ziekenhuis. Daar kwam de zwangerschap aan het licht. Tot die tijd hadden de ouders geen vermoeden van wat er met hun dochter aan de hand was. Het meisje is mollig, waardoor de zwangerschap lange tijd verborgen bleef.

Zij probeerden het vervolgens bij het hooggerechtshof, maar dat kwam tot eenzelfde oordeel. “In haar buik zit een baby die klaar is voor de bevalling”, verklaarde een van de artsen tegen de Amerikaanse tv-zender CBS. “Een abortus zou er in deze fase op neerkomen dat we een kind ter wereld brengen, om het vervolgens te doden. Hoe kunnen we dat adviseren?”

Volgens de Indiase wet mogen zwangerschappen na de twintigste week niet meer worden afgebroken. Alleen als het leven van de vrouw in gevaar is, mogen daarop uitzonderingen worden gemaakt. De ouders van het zwangere meisje probeerden via de rechter toestemming te krijgen voor een abortus, maar hun verzoek werd afgewezen.

Adoptie

Daarop vertelden de ouders het meisje dat ze een steen in haar buik had om haar de waarheid te besparen. “Het kind is heel onschuldig, ze wist niet wat er met haar gebeurde”, verklaarden kinderrechtenactivisten tegenover de BBC. De ouders van het meisje willen niets met hun kleinkind te maken hebben. De baby ligt in afwachting van adoptie in het ziekenhuis. De oom die het tienjarige kind verkrachtte, zit vast. Haar vader hoopt op een passende straf. “Hij moet de doodstraf krijgen of voor de rest van zijn leven opgesloten worden.”

In India worden veel minderjarigen het slachtoffer van verkrachting, maar deze zaak is uniek, zegt een ambtenaar in de Noord-Indiase stad Chandigarh tegen de BBC. “We hebben hier al veel tienerzwangerschappen gezien van 14- en 15-jarigen, maar dit is het eerste geval dat we meemaken van een 10-jarige.”

