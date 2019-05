Tienduizend nieuwe woningen moeten van Den Haag Zuidwest weer middenklasse maken

In de buurttuin achter de protestantse Marcuskerk in Moerwijk zit predikante Bettelies Westerbeek aan de koffie en denkt na. De planten en bloemen staan ter beschikking van tuinierende buurtbewoners, maar geen van de drie aanwezige vrijwilligers maakt aanstalten richting schoffel of schep. De planten moeten maar even voor zichzelf zorgen – een beetje zoals de wijkbewoners dat ook gewend zijn geraakt.

“De Jan Luykenlaan is een goed voorbeeld”, zegt Westerbeek dan. “In de vijf jaar dat ik hier woon, zijn daar twee keer plannen gepresenteerd. Daarna hoor je er nooit meer iets van. Zonder dat dat gecommuniceerd wordt.”

Er is niets gebeurd. Ja, de blokken hebben een likkie verf gekregen. Jolanda Caffa, vrijwilliger

Vrijwilliger Jolanda Caffa vult aan: “Bij mij in Morgenstond zouden ze in 2009 gaan renoveren. Mijn blok zou in 2013 beoordeeld worden. Er is niets gebeurd. Ja, de blokken hebben een likkie verf gekregen.”

Het maakt dat Westerbeek en Caffa de nieuwste plannen van de gemeente Den Haag met wat scepsis op zich af laten komen. Tienduizend extra woningen bouwt Den Haag de komende jaren in Moerwijk en de rest van het relatief arme Den Haag Zuidwest, volgens gisteren bekendgemaakte plannen. De nieuwe woningen moeten inwoners uit het zogeheten middensegment aantrekken, met een iets hoger inkomen. Het aantal sociale huurwoningen blijft gelijk.

Huizen in aanbouw in Den Haag Zuidwest naast het Haga Ziekenhuis

Meer evenwicht Op dit moment moeten succesvolle inwoners uit de wijk verhuizen als ze een beter huis willen kopen. Ze moeten in de wijk kunnen blijven, of kunnen terugkeren. Boudewijn Revis, wethouder Daar zit een gedachte achter, legt wethouder Boudewijn Revis (VVD, wonen) uit. Zuidwest moet weer de wijk worden die ze na de oorlog was: van de middenklasse. "Twee derde van de woningvoorraad bestaat nu uit goedkope sociale huurwoningen. In die huurwoningen zijn vanaf de jaren tachtig veel migranten en mensen met ggz-problemen komen wonen." Revis wil de wijk evenwichtiger maken, met arm en rijk door elkaar heen. De komende maanden gaat hij met onder meer corporaties afspraken maken over het per straat en per blok te verrichten werk. Dat de bewoners van Moerwijk in de buurttuin enigszins argwanend naar de plannen kijken, snapt hij. "Er is vaker op de buurt gestudeerd, er zijn vaker plannen gemaakt. In de crisis lag de bouwmarkt op zijn gat. Vestia had er veel bezit." Financiële problemen bij die corporatie maakte dat veel gepland onderhoud niet doorging. Een eind verderop zijn de eerste resultaten van de Haagse verbouwdrift zichtbaar. Uit het betonnen skelet van bouwproject De Schoone Ley naast het Haga Ziekenhuis klinkt geklop, geschep en het zingen van een elektrische zaag. De rijkere nieuwkomers in Den Haag Zuidwest krijgen straks uitzicht op gestapelde oude appartementenblokken van na de Tweede Wereldoorlog. Dat roept een vraag op: extra woningen voor de middenklasse lossen de armoede en werkloosheid bij de huidige bevolking toch niet op? Betere woningen helpen wel, zegt Revis. "Op dit moment moeten succesvolle inwoners uit de wijk verhuizen als ze een beter huis willen kopen. Ze moeten in de wijk kunnen blijven, of kunnen terugkeren." Daarnaast moet het aantal voorzieningen in de buurt toenemen door de dichtere bebouwing. "Er moet een nieuwe havo-vwo school kunnen openen. Bij de groenteboer moet een rij staan." In de buurttuin reageren de bewoners van Zuidwest gematigd enthousiast op de woorden van de wethouder. "Je lost de problemen van de wijk niet op met alleen nieuwe woningen. Maar de gemeenschap wordt er wel leuker van", zegt Westerbeek. De predikante wil nog kwijt dat ze benieuwd is hoe de aangekondigde plannen in praktijk worden gebracht. "Het gebeurt nu ongeveer vijf keer per jaar dat extern ingevlogen adviseurs hier komen vragen wat er in de wijk moet gebeuren. Dat zijn we wel een beetje zat."

