Tien jaar cel voor dood van 'Hertogin van Kastanjeplein'

De rechtbank in Amsterdam vindt bewezen dat zij de tachtigjarige vrouw in juni 2016 hebben vergiftigd met een overdosis van de pijnstiller oxycodon (morfine), in haar woning aan het Kastanjeplein in Amsterdam-Oost. De straffen wijken stevig af van de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Tegen de beide verdachten was zestien jaar cel geëist voor moord. Volgens de rechtbank is het stel verantwoordelijk voor het plegen van doodslag en niet moord, waardoor de straf lager uitvalt. De theorie dat er sprake zou zijn van zelfmoord heeft de rechtbank doorgehaald.

Het raffinement zit vooral in de periode na de dood, man en vrouw zouden de buitenwereld steeds hebben doen geloven dat de vrouw een natuurlijke dood was gestorven

De rechters nemen het beide verdachten zeer kwalijk dat zij een aan hun zorg toevertrouwde, oude en kwetsbare vrouw om het leven hebben gebracht. Verzwarend is dat het slachtoffer ook nog eens hun eigen moeder en schoonmoeder was. De rechtbank houdt het op een geraffineerde dood, maar komt desondanks niet tot een bewezenverklaring voor moord. Het raffinement zit vooral in de periode na de dood, man en vrouw zouden de buitenwereld steeds hebben doen geloven dat de vrouw een natuurlijke dood was gestorven.