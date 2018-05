Tielse cafés laten taaleis vallen: ook mensen die geen Nederlands spreken zijn welkom

Eén van uw huisregels luidde dat bezoekers die bij café De Tijd en danscafé De Kikker naar binnen willen, Nederlands moeten spreken en begrijpen. Waarom? Lees verder na de advertentie Christjan Ernste: "Bezoekers moesten in elk geval in het Nederlands kunnen groeten of hun ID-kaart kunnen laten zien. De cafés hebben in een paar jaar tijd drie verschillende eigenaren gehad. Wij hebben de kroegen pas een paar weken geleden overgenomen en we wilden wat strakker worden om de sfeer te verbeteren. Voorheen hadden de kroegen geen goede naam in Tiel, er was geregeld trammelant. Je zou je dochter van zestien er niet naartoe laten gaan. Dat willen wij veranderen. Iedereen moet zich hier veilig kunnen voelen. Daarom staat in de huisregels onder meer dat mensen die al dronken zijn geen toegang krijgen en tot vandaag ook dat iemand de Nederlandse taal moest spreken of begrijpen." Voorheen hadden de kroegen geen goede naam in Tiel, er was geregeld trammelant. Je zou je dochter van zestien er niet naartoe laten gaan. Christjan Ernste

De cafés waren in het verleden erg populair bij arbeidsmigranten. Ongeveer 10 procent van de bevolking in Tiel is arbeidsmigrant. Probeerde u hen buiten de deur te houden? "We willen niet discrimineren, in principe is iedereen welkom. Maar wij spreken niet alle talen en je moet elkaar kunnen begrijpen om misverstanden te voorkomen. Zeker in een druk danscafé. Als je iemand aanspreekt omdat hij te veel heeft gedronken en je wilt dat hij vertrekt, dan moet hij wel begrijpen wat je bedoelt. Anders krijg je ruzie. Op het terras zijn we minder streng, daar drinkt iedereen z’n drankje. Er zitten geregeld groepjes arbeidsmigranten of toeristen. Dat kan gewoon."

Volgens Ieder1Gelijk, een bureau dat klachten behandelt over discriminatie, overtreedt u de wet op deze manier. "Zo zien wij dat niet, maar we zijn erg geschrokken van alle reacties. Ik kom uit Tiel en heb amper horeca-ervaring, dus dit is nieuw voor mij. Het is onze droom om deze kroegen nieuw leven in te blazen. We hebben daarom inmiddels de huisregel dat iedereen Nederlands moet spreken verscheurd, zodat duidelijk is dat wij niet discrimineren."