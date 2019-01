Thuiszorgorganisatie Cordaan stopt met zelfsturing, wie volgt?

Hoera, de manager verdwijnt uit de zorg!, zo juichte een grote groep Nederlanders toen het onder thuiszorgorganisaties mode werd om te gaan werken met zelfsturende teams. Die grote groep bestond uit zorgpersoneel, patiënten, politici en belastingbetalende Nederlanders die af wilden van de niet-productieve, dure managementlaag. Jongens en meisjes in snelle pakken moesten plaatsmaken voor handen aan het bed.

Het enthousiasme over zelfsturing is niet verdwenen, maar intussen klinken er ook andere geluiden. Ruim een jaar geleden stopte de Rotterdamse thuiszorgorganisatie Laurens al met de zelfsturende teams. Vorige week volgde Cordaan, met ruim duizend medewerkers een grote thuiszorgorganisatie in Amsterdam. Keert de manager terug in de zorg?

André Brand is directievoorzitter van Cordaan Thuiszorg. Hij stopte op 1 januari met de zelfsturende teams. Niet omdat hij dat zelf zo graag wilde, het verzoek kwam van het personeel. “Wij zagen veel personeel vertrekken omdat ze het werk niet leuk vonden. We zijn zes maanden intensief met bijna alle medewerkers in gesprek geweest. In individuele sessies en in groepjes hebben we gevraagd: wat maakt werken bij Cordaan wel en niet leuk?”

Het tweede antwoord was: we missen de aandacht van een teamleider en voelen ons er alleen voor staan. “De medewerkers wilden een teamleider dichtbij, iemand die hen kent”, zegt Brand. “Wij hebben honderden vijftig-plussers in dienst die niet volledig inzetbaar zijn. Een teamleider kan zien of iemand slecht in zijn vel zit en deze medewerkers even uit de planning halen. Daarbij zijn de lusten en lasten niet altijd evenredig verdeeld. De een loopt altijd de rotdiensten, de ander krijgt telkens de leuke. Een team heeft altijd moeite daar zelf uit te komen. Want ja, wie spreekt zijn collega daarop aan? Kortom, er was een enorme roep om een teamleider.”

Op de vraag wat er niet leuk was, kwamen twee antwoorden, zegt Brand. “De wijkverpleegkundigen misten de vrijheid. Een team bestaat uit ongeveer vijftien medewerkers van verschillende niveaus. Op het hoogste niveau zitten de hbo-verpleegkundigen. Ze kwamen door de zelfsturing onvoldoende toe aan hun eigen vak. Wat zij deden was kijken of de planning op orde was, openstaande diensten invullen als mensen ziek waren.”

Basisrooster

Die kijgen ze nu terug. De teamleider zorgt voor een goed basisrooster en neemt alle plannings- en administratieve taken over. De wijkverpleegkundigen komen vanaf 1 januari los te staan van de teams en krijgen de tijd om te kijken hoe zij het beste zorg in de wijk kunnen leveren en wat zij kunnen doen aan preventie, zodat mensen zich langer zelf kunnen redden.

Gebrek aan aandacht van de leiding is ook een reden dat Vincent Maas, toenmalig interim-bestuursvoorzitter van thuiszorgorganisatie Laurens, de zelfsturing beëindigde. “Ik kreeg applaus toen ik de zelfsturing stopte”, was in september 2017 de kop boven een veelgelezen artikel van vakblad Zorgvisie. “Ik zie dat de laatste tijd genuanceerder over zelfsturende teams wordt gesproken”, zegt hij. Nee, hij is niet voor of tegen. “Het hangt sterk af van de organisatie en van het moment. Laurens stond onder verscherpt toezicht en had financiële problemen. Dat is geen periode om te investeren in zelfsturende teams.”

Kritisch is hij wel. “Zelfsturing werkt alleen als het bestuur er echt in gelooft en de medewerkers zich er volop voor willen inzetten. Dat zijn randvoorwaarden waaraan je moet voldoen voordat je aan zelfsturing begint.”

Of er sprake is van een kentering en zorgorganisaties de zelfsturing terugdraaien, kan Maas niet zeggen. “Er zijn voorbeelden waar het wel goed gaat. Buurtzorg bijvoorbeeld. Maar ik hoor wel dat er meer organisaties zijn die net als ik denken, dat zelfsturing niet altijd de beste oplossing is.”

Brancheorganisatie voor de thuiszorg Actiz merkt dat organisaties zoeken naar ‘een ander evenwicht’. “Zorgprofessionals zitten niet te wachten op allerlei regelactiviteiten. Ze willen zorg verlenen”, zegt een woordvoerder.

Of de hype op zijn retour is, kan organisatiepsycholoog Wieger Janse niet zeggen. Wel hoort hij kritische geluiden over zelfsturing. “Het nieuwe is er naar mijn idee wel vanaf en er ontstaat meer nuance”, zegt de mede-eigenaar van Janse & Broeders, een bureau dat organisaties helpt bij de invoering van zelfsturende teams. “Zelfsturing kan zeker een antwoord zijn op vragen die nu in organisaties spelen.” Die vragen gaan over de vele regels en protocollen die medewerkers moeten volgen. Die moeten tot betere zorg leiden, maar volgens verpleegkundigen en verzorgenden zitten die regeltjes hen juist dwars als zij patiënten willen helpen. De reflex is om leidinggevenden nog eens te laten kijken naar de regels, maar volgens Janse is het beter als de medewerkers zelf een plan bedenken over hoe zij hun werk het beste kunnen doen. Dan kunnen zij in overleg met de leiding een nieuwe werkwijze invoeren.

Het is een enorme hype geweest om iedereen zo hoog mogelijk op te leiden André Brand

“Je moet van tevoren goed nadenken wat je wel en niet bij een team neerlegt”, zegt Janse. “Ik heb een thuiszorgorganisatie meegemaakt die nieuwe wasmachines moest uitzoeken. Dan schiet je door naar de verkeerde kant. ­Taken die teams zelden uitvoeren en waar ­specialistische kennis voor nodig is, kun je maar beter niet bij een team leggen.”

Volgens Janse is zelfsturing niet zo nieuw als veel mensen denken. In de jaren vijftig deden de koempels in de mijnen al aan zelfsturing. En zelf maakte hij in de jaren negentig bij Nedcar de introductie van zelfsturende teams mee. Alleen heette het toen anders.

Dat twee grote thuiszorgorganisaties zijn gestopt met zelfsturing betekent niet dat die uit de zorg verdwijnt, stelt Amir Sharafkhani, adviseur organisatiekunde bij Twynstra Gudde. “Recent onderzoek wijst uit dat ongeveer de helft van de aanbieders van langdurige zorg aan zelfsturing doet.” Hij ziet dat er nog altijd veel interesse is in zelfsturingartikelen en -congressen en in sprekers als Jos de Blok, de man achter Buurtzorg. Die wordt gezien als de grondlegger van zelfsturing in de thuiszorg.

De beweging naar zelforganisatie ten spijt, de baas keert toch echt hier en daar terug, zoals bij Laurens en Cordaan. Dat heeft deels te maken met het type medewerker dat er werkt, zegt Brand. De vaardigheden van thuiszorgmedewerkers zijn ingeschaald naar niveau. ­Niveau twee is een helpende die als kerntaak wassen en aankleden heeft. Niveau vijf is het hoogste niveau, waar de hbo-verpleegkundigen onder vallen.

“Bij Buurtzorg vind je vooral niveau vier en vijf”, zegt Cordaan-directeur Brand. “Zij kiezen bewust voor Buurtzorg juist vanwege die zelfsturing. Maar wij hebben ook zeshonderd verzorgenden van niveau twee in dienst. Daar ben ik erg blij mee want het is een enorme hype geweest om iedereen zo hoog mogelijk op te leiden, terwijl er juist veel vraag is naar laagcomplexe zorg als douchen en wassen. Niet dat niveau twee per se een baas nodig heeft, maar als je digitaal minder vaardig bent, is het prettig als iemand je kan helpen. Wij willen deze mensen houden, dus als zij moeite hebben met zelfsturing en daarom weggaan, dan moeten we het anders doen.”