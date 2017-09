Thuiszorg zorgt voor rode cijfers in de ouderenzorg

De ouderenzorg heeft vorig jaar voor het eerst in jaren verlies geleden. Steeds meer zorginstellingen staat het water aan de lippen.

Dat blijkt uit een inventarisatie die accountants- en adviesbureau Ernst & Young (EY) vandaag publiceert van de jaarverslagen van ruim 1100 zorginstellingen: van ziekenhuis en jeugdzorg tot verpleeghuis. De hele zorgsector heeft vorig jaar een krappe 1 procent winst gemaakt. Vier jaar geleden was dat nog ruim 2 procent.

Veel te weinig om te investeren en te zorgen voor broodnodige vernieuwing van de zorg, zegt Rob Leensen van EY. Het risico is bijvoorbeeld dat een verpleeghuis aangewezen blijft op een oud gebouw met vochtige kamers voor ouderen.

Combinatie

Dat de ouderenzorg verlies lijdt - 0,2 procent in de min tegen plusjes rond de 1 procent de voorgaande jaren - komt deels door de thuiszorg, die naar de gemeenten is gedecentraliseerd. "De tarieven daar zijn toch wel opvallend laag", zegt Leensen. Verschillende thuiszorgclubs gingen al failliet de afgelopen jaren. "Veel instellingen in de ouderenzorg combineren thuiszorg en verpleeghuis", zegt Leensen. "Financieel is dat niet altijd verstandig, je zou je beter kunnen specialiseren."

Een op de twaalf organisaties in de ouderenzorg scoort op een test voor financiële stressbestendigheid in de twee onderste categorieën. Er hoeft maar weinig te gebeuren of ze vallen om. Vorig jaar stelde de inspectie een zwarte lijst van verpleeghuizen op, en veel van die instellingen zullen krap bij kas zitten.

Het kabinet heeft inmiddels 400 miljoen euro extra uitgetrokken voor de ouderenzorg. "Dat zal de financiële positie hopelijk verbeteren", zegt Leensen, "maar een flink deel zal uiteraard naar salarissen gaan van extra personeel, en naar kwaliteit. Het blijft onzeker of de ouderenzorg financieel uitkomt de komende jaren."

'Zorg­be­stuur­ders zitten er steeds korter, het risico is dat men zich richt op de korte termijn' Rob Leensen van Ernst & Young

Ook de zogeheten zelfstandige behandelklinieken, gespecialiseerde ziekenhuizen in private handen, leden vorig jaar verlies. Net als in 2015 krijgen zij lagere tarieven dan de algemene ziekenhuizen. Die blijven het dan ook onverminderd goed doen, met rendementen rond de 1,5 procent. Volgens EY is dat de minimale winst die zorginstellingen moeten maken. "Niet alleen om te kunnen investeren, ook omdat je anders last krijgt met banken en andere financiers. Die gaan extra eisen stellen en we zien steeds meer zorginstellingen die onder verscherpt toezicht staan. Die betalen bijvoorbeeld ook meer rente. Dat geld zou eigenlijk naar de zorg moeten gaan."