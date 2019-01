Thuisbezorgd.nl is niet bang voor de concurrentie van Uber Eats

Maaltijdbezorger Uber Eats wil nu ook bestellingen gaan regelen voor restaurants die hun eigen bezorgers hebben, zo stelde het bedrijf gisteren in Het Financieele Dagblad. Nu regelt Uber Eats alleen nog de bestellingen voor restaurants die ook gebruikmaken van de maaltijdbezorgers van het bedrijf.

Door ook restaurants met eigen bezorgers aan het platform toe te voegen, komt Uber Eats in het vaarwater van het almachtige maal­tijdbestelplatform Thuisbezorgd.nl. Jitse Groen, oprichter van Thuis­bezorgd.nl en inmiddels baas van het beursgenoteerde moederbedrijf Takeaway.com, is er niet van onder de indruk. “Dat zouden ze vorig jaar toch ook al gaan doen?”

Een mogelijke reden dat Uber Eats zich nu profileert als bestelplatform, is dat het bedrijf simpelweg niet genoeg geld weet te verdienen met het bezorgen van maaltijden. Jitse Groen zei al in 2016 dat het verdienmodel geen hout snijdt.

Anders dan Thuisbezorgd.nl regelen Uber Eats en Deliveroo niet alleen dat er een bestelling wordt geplaatst bij een restaurant, ze doen per fiets ook de bezorging van de maaltijd. Door zich aan te sluiten bij een maaltijdbezorger kunnen restaurants hun afzetmarkt vergroten, zonder zelf bezorgers in dienst te nemen­­.

Groen juicht alle concurrentie toe. “Wij doen dit al achttien jaar en zijn vele malen groter dan Uber Eats. Ik vermoed dat zij nu maandelijks in het hele land evenveel bestellingen verwerken als wij alleen in Hengelo doen.”

Te duur

“Bij deze manier van werken kan een bezorger hooguit anderhalve bestelling doen per uur, omdat hij eerst naar het restaurant toe moet en dan naar de klant gaat. Dat is veel te duur. Een bezorger die bij een restaurant werkt, is al ter plaatse. Hij rijdt een wijk in en neemt gelijk drie bestellingen mee.”

Inmiddels is het 2019 en heeft Thuisbezorgd.nl honderden koeriers die maaltijden bezorgen. Ze werken op contract via uitzendbureau Randstad­­. Had Groen het dan toch mis en valt er wel geld mee te verdienen?

“Nee”, zegt Groen. “Wij verdienen daar nog steeds niets mee. De loonkosten van bezorgers liggen simpelweg te hoog. Zeker als je netjes aan de wet wil voldoen.”

Thuisbezorgd.nl haalt zijn verdiensten voornamelijk uit het bestelplatform. De brutowinst in Nederland kwam in de eerste helft van 2018 uit op ruim 25 miljoen euro.

Maaltijdbezorger Foodora heeft inmiddels de activiteiten in Nederland stopgezet. Hij betaalde zijn bezorgers via contracten, net als Thuisbezorgd.nl. “Maar Foodora had niet dezelfde schaalgrootte als wij”, zegt Groen. “Daarom moest Foodora, dat zich in tegenstelling tot Deliveroo en Uber Eats wel aan de regels hield, wel stoppen.”

Deliveroo heeft alle bezorgers vorig­­ jaar gedwongen om zzp’er te worden, maar is deze maand teruggefloten door de rechter, die stelt dat de fietskoeriers verkapte werknemers zijn. Uber Eats werkte sowieso al met zzp’ers. Groen: “Zij zijn aan een bezorger ongeveer de helft kwijt van wat wij betalen. En toch blijft het lastig om geld te verdienen. Ik denk dat het alleen kan in landen met hele lage lonen.”