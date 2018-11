Therapeut en onderzoeker Jonne Oldenburg (1980-2018) bruiste van de creatieve ideeën

Juist de laatste periode van zijn leven leek het alsof er meer rust in Jonne Oldenburg kwam. Hij was relaxter en de dynamische en ongedurige energie van de jaren ervoor waren wat naar de achtergrond verdwenen. Die onrust kwam voort uit een zoektocht naar zijn bestemming in het leven. Jonne had altijd het gevoel dat er niet echt één speciale plek voor hem bestond.

Maar met zijn eerste eigen koophuis in Antwerpen, zijn geliefde Laura en zijn werk als neuropsycholoog in het Psychiatrisch Ziekenhuis in het Vlaamse Duffel en als docent aan de Universiteit Antwerpen viel alles op zijn plek. En de psycholoog zat vol grootse plannen. Er moest nog een boek komen. En dan was er zijn app, die hij had ontwikkeld voor mensen met een bipolaire stoornis. Alles bruiste en bubbelde in Jonne. Tot een noodlottig ongeluk hem op 13 oktober voorgoed tot stilstand bracht.

Zet zus Krista en poes op de bank © Dana Ploeger

Vragen Jonne Oldenburgs leven begint op 13 november in 1980 in Zoetermeer. Zijn gezin is warm en stabiel. Moeder Joeke Houwaard zorgt vol overgave voor de kinderen en vader Han Oldenburg is als automatiseringsadviseur kostwinner. Jonne is dol op zijn drie jaar oudere zus Krista, ze trekken er vaak samen op uit. Als kind zit hij vol vragen, nieuwsgierig en leergierig als hij is, wil hij altijd het naadje van de kous weten. Jonne is sportief als keeper bij de plaatselijke voetbalclub DSO en hij zeilt geregeld met zijn eigen Optimist. Ook mag hij graag fietsen en vissen met zijn vader, op wie hij veel lijkt. Jonne hoort geregeld van docenten dat er vast weinig van hem terechtkomt Dat zijn ouders uit elkaar gaan als hij negen jaar is, overvalt hem volledig. Jonne blijft bij zijn vader wonen en Krista bij haar moeder. Ook al wonen ze niet ver van elkaar, het oorspronkelijke gezinsleven is voorbij, en Jonne heeft het er moeilijk mee. In zijn puberteit is dat goed te merken. Zijn cijfers vallen terug, niets boeit hem werkelijk en hij loopt rond in ruimvallende skatebroeken met om zijn nek zilveren kettingen. Op het Erasmuscollege hoort hij geregeld van docenten dat er vast weinig van hem terechtkomt. Dat soort opmerkingen raken de gevoelige Jonne, maar hij kan zijn verhaal goed kwijt bij zijn vaste vriendengroep, die hij zijn tweede familie noemt. Jonne voelt zich vaak anders dan de anderen, geen regelrecht buitenbeentje, maar anders gebakken. Schoorvoetend vraagt hij aan zijn moeder, aan het einde van het vwo, of hij wellicht hoogbegaafd zou kunnen zijn. Hij verveelt zich namelijk stierlijk op school. Die veronderstelling blijkt aannemelijk. Jonne als puber © *

Psychologie Na het vwo begint hij aan een studie rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, enigszins aangespoord door zijn vader. Maar na twee jaar geeft hij er de brui aan en verblijft hij vaak bij zijn moeder in Zoetermeer. In intensieve gesprekken met haar over het kiezen van een nieuwe studie, vraagt zij of psychologie niet bij hem zou passen. Na het openslaan van het eerste studieboek weet hij dat het cognitieve psychologie moet worden. Vanaf het begin van die studie aan de Universiteit van Leiden gaat Jonne als een speer. Tot in 2006 zijn vader totaal onverwacht overlijdt. Jonne zit dagenlang apathisch op de bank. In die moeilijke tijd vindt hij troost bij zijn studievriend Egbert Hartstra, die in diezelfde periode ook zijn vader verliest. Daar begint hun trouwe vriendschap waarin veel wordt gefilosofeerd over de zin van het leven, de dood, vriendschap en altijd weer de wetenschap. Jonne heeft vaak serieuze relaties. Toch gaan die ook weer uit, veelal vanuit zijn initiatief. Na zijn researchmaster cognitieve neurowetenschappen krijgt zowel Jonne als Egbert in 2007 een promotieplek in Gent. Jonne is slim, sommigen zeggen zelfs briljant. Hij levert nooit half werk en als er iets ontbreekt, ontwikkelt hij het zelf. Voor zijn promotie over inhibitie - hij onderzoekt het gebied in het brein betreffende het onderdrukken van impulsen - doet hij niet alleen wetenschappelijk onderzoek, maar programmeert hij daarnaast alles zelf, omdat hij vindt dat de huidige techniek van het verwerken van de scans en statistieken niet voldoet. Voor Jonne is er geen tussenweg. Het is alles of niets. Ook in de liefde. Hij heeft vaak vriendinnen, altijd mooie jonge vrouwen met wie hij serieuze relaties heeft. Met enkele woont hij enige jaren samen. Toch gaan die relaties ook weer uit, veelal vanuit zijn initiatief. Hij is altijd eerlijk en blijft bij zijn beslissingen trouw aan zichzelf. Als het net niet klopt, laat Jonne het niet verder voortduren. Hij wil alleen waarachtig leven. Jonne met zijn moeder © Dana Ploeger