Thea Schoonhoven (1940-2019) had genoeg aan haar mytylkinderen

Met anderen bezig zijn stemde haar gelukkig. Ontvangen vond ze lastiger. Dat merkten haar vrouw, vrienden en familie vooral de laatste maanden. Vanaf het moment dat ze hoorde dat ze ongeneeslijk ziek was, liet ze alles uit haar handen vallen. Ze sloot zich af en sprak er niet over: haar angst en verdriet kon ze moeilijk delen. Nu ze niet wist waar ze aan toe was, verloor ze haar standvastigheid en daadkracht.

Ze had dat op kleine schaal al eens eerder meegemaakt, toen ze als twintiger naar haar favoriete eiland Ibiza vloog en er flinke turbulentie ontstond onderweg. Ze kon niemand vasthouden en werd zo angstig dat ze in zichzelf begon te zingen. Ze besloot nooit meer te vliegen.

Theodora Everdina Schoonhoven werd in 1940 geboren als oudste dochter van Aart Schoonhoven en Riek Harselaar. Na haar kwamen nog twee zussen en twee broers. Met haar moeder, die hoedenmaakster en naaister was, kon ze lezen en schrijven. Beiden waren erg creatief, empatisch en sociaal. Hun huis stond open voor alles en iedereen. De relatie met haar vader was minder hecht, hij had vooral gehoopt op een zoon, iets dat zij liever niet had geweten. Thea trok veel op met de volwassen vrouwen in haar omgeving: haar moeder en haar twee oma's, vooral met oma 'boven', die bij hen in huis woonde, had ze een klik. Zij nam haar kleindochter graag mee naar de Hema voor een kindercomplet: een bordje vol lekkernijen. Thea snapte volledig dat oma de helft van de snoepjes in haar zak liet glijden voor de kleintjes thuis.

Eerste vrouwelijke palfrenier

Thea werd beschermd opgevoed, ze groeide op in een groot Utrechts grachtenpand vanwaaruit haar vader een bekende stalhouderij bestierde, hij reed onder andere notabelen rond in koetsen en later in taxi's. Thea groeide op tussen de paarden, ze hielp met het uitmesten van de stallen en het voeren van de paarden, maar van rijden was geen sprake. Dat leerde ze pas toen ze 23 was en zelf de lessen kon betalen. Ze was er goed in. Het was een hele belevenis toen zij als eerste vrouwelijke palfrenier (koetsier) in Utrecht in de krant kwam. Toen kreeg ze wel alle aandacht van haar vader - iets wat Thea als jong meisje had gemist.

Thea droeg haar moeders levensmotto altijd met zich mee: 'Zoals je doet in je gangen, zo word je ontvangen'.

Toen haar moeder ernstig ziek werd, nam ze de verzorging op zich en stoorde zich aan de houding van haar vader, die kort na het overlijden van haar moeder hertrouwde. Later zei ze daarover: "Na mijn moeders dood raakte ik mijn onbevangenheid kwijt". Maar ze droeg haar moeders levensmotto altijd met zich mee: 'Zoals je doet in je gangen, zo word je ontvangen'.

Thea had op de mulo wel vriendjes, maar ontdekte aan het einde van haar tienertijd dat ze op meisjes viel. Tijdens een schoolkamp op de huishoudschool - de mulo was tot groot verdriet niet gelukt - kroop ze op een avond bij de muziekjuf onder de dekens om zich te warmen. Dat ontwaakte bij haar de liefde voor vrouwen. De jaren erna genoot ze wel een enkele relatie, maar van houden van was geen sprake. Tot ze in 1972 onderwijzeres Riet IJsseldijk ontmoette, die kort daarvoor ook op de mytylschool in Utrecht kwam te werken.

Aanvankelijk hadden ze een hekel aan elkaar, maar toen ze samen in een feestcommissie zaten en Riet eens bleef logeren bij Thea, ontstond hun liefdesrelatie. Het stel ging twee jaar later samenwonen. Het was nog niet de tijd dat lesbische stellen hun kinderwens konden realiseren, iets wat Riet wel heeft gemist, maar Thea had genoeg aan haar mytylkinderen. Ze bood hen altijd een luisterend oor en werd door jong en oud de 'mytylmoeder' genoemd. Thea ontwikkelde zich in haar carrière van kinderverzorgster tot hoofd van de verzorging en de huishoudelijke dienst. Ze was een ster in organiseren en kon als geen ander orde aanbrengen. Toen er meer medische taken werden verlangd, schoolde ze zich bij. Ook haalde ze eind jaren zeventig alsnog haar mulo-diploma in de avonduren, dat was een diepe wens van haar.

Jarenlang had ze een stevige vinger in de pap op school, maar toen ze tegen de zestig liep kon ze alle vernieuwingen in het onderwijs als leidinggevende niet meer bijbenen. Ze verlangde terug naar de basis: kinderen verzorgen. Dat deed ze tot haar pensioen in 2001. Ze hadden toen net een uitbouw aan hun huis in Den Dolder gebouwd waar Thea lekker aan de slag kon met haar vele hobby's: trekzak spelen, iconen schilderen en vooral poppenhuizen maken. Met haar grote handen kon ze urenlang priegelen aan miniatuurpopjes en meubeltjes - allerhande tweedehands materiaal toverde ze om tot mini-kunstwerken.