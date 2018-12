Vaak heb ik mijn vrouw gevraagd de staafmixer direct na gebruik schoon te maken, omdat het anders aankoekt. Desondanks tref ik de staafmixer geregeld vies aan na gebruik. Wat moet ik doen?

Mijn bijzonder vriendelijke collega sproeit een buitensporige hoeveelheid parfum over zich heen. Hoe maak ik haar subtiel duidelijk dat ze niet twintig maar twee keer de parfumverstuiver moet hanteren?

Wij gaan elk jaar op wintersport met een aantal vrienden (jongens). Nu wil ineens de vriendin van een van ons ook mee, maar wij willen dat dit een uitje blijft met de boys. Wat nu?

De buurvrouw strooit brood op haar balkon voor de duiven. De vogels poepen vervolgens ons balkon onder en het trekt ongedierte aan. Wat kunnen we doen?

Onlangs hebben wij een niet al te dure nieuwe bank gekocht bij een kleine meubelzaak. Van verschillende vrienden kregen wij de vraag: 'Heb je korting gevraagd?' Is dit normaal om te doen, en wanneer wel en niet?

Ik vind het onzin dat tepels verborgen moeten worden. Maar als ik om mij heen kijk, zie ik heel weinig vrouwentepels: iedereen verbergt ze achter padded beha's. Mannentepels mogen wel. Nu vraag ik mij af: hoe hoort het eigenlijk?

Als wij afspreken om op een bepaalde tijd ergens heen te gaan en dat moment is daar, dan is mijn man altijd nog wel even met een klusje bezig. We hebben er geregeld ruzie over. Ik vind het niet kunnen wat hij doet, hij vindt mij star en ergert zich aan mijn gedram. Wat nu? Welke overweging is NIET van Beatrijs?

Mijn schoonfamilie viert jaarlijks de verjaardag van Momma, de grootmoeder van mijn man. Bij deze gelegenheid, waar de hele familie aanwezig is, wordt altijd een familiefoto gemaakt. Maar de ‘koude kant’ mag er niet op. Als reden werd er aangedragen dat het zonde zou zijn als ik op de foto sta, terwijl ik altijd zou kunnen scheiden van mijn man. Is dat een acceptabele reden?

Mijn schoonouders zijn erg gul met ongevraagde adviezen. Het zijn leuke mensen en lieve grootouders, alleen krijg ik een punthoofd van hun adviezen en weet ik niet meer hoe ik moet reageren. Kunt u mij helpen?

Ik, man van 64, ben al meer dan dertig jaar gelukkig getrouwd. Mijn vrouw vindt het normaal dat echtparen elke nacht in hetzelfde bed slapen. Ik denk daar anders over. Zij houdt van zachte matrassen met memory foam en van donzen dekbedden die mij drie keer per nacht zwetend uit angstdromen doen ontwaken. Ik slaap het beste alleen, op een hard matras en onder een paardendeken. Onlangs zijn we verhuisd naar een nieuw appartement, waar ik mijn eigen slaapkamer heb geclaimd. Was dat egoïstisch en onaardig tegenover mijn vrouw?