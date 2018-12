Terwijl het buitenleven kromp, groeide het binnenleven

Een gewaardeerd collega ter redactie had zich openlijk afgevraagd of het Klein Verslag nog wel een echt verslag was nu de auteur nog maar zelden op pad ging en zich terugtrok op zaken in en om het huis, ‘lezend, tv-kijkend, een verhuizing voorbereidend’.

Nog steeds vaak de moeite van het lezen waard, voegde hij er welwillend aan toe, al was vijf keer een stukje over een klein boekje van een onbekende Australische schrijver hem te veel, maar hij miste het Klein Verslag van vroeger, ‘zoals dat ooit bedoeld was’.

Ik vroeg hem per mail of ik een groter podium mocht gebruiken om op zijn verzuchting in te gaan, omdat ik niet wilde uitsluiten dat zijn vraag breder werd gedeeld. Hij had daartegen geen bezwaar.

Anders

De collega ziet het goed, het Klein Verslag zoals het bijna twaalfeneenhalf jaar geleden begon, is meer niet wat het was. Uitgangsidee was om het kleine nieuws te belichten, het nieuws dat van de grote tafel viel, op een viskotter de eerste nieuwe haring binnenhalen, een conferentie bezoeken over pijpen en leidingen in de ondergrond, de tuinvogels tellen, prinses Laurentien zien voorlezen in een kleuterklas, meezingen bij een concert van Frans Bauer, vier kistjes een Kampense kerk binnengedragen zien worden na een vreselijke brand, een werkbezoek van een premier volgen bij Dow Chemical in Terneuzen, ik kan tamelijk lang zo doorgaan.

Uitgangsidee was om het kleine nieuws te belichten, het nieuws dat van de grote tafel viel

Ik bén ook tamelijk lang zo doorgegaan, al ging het in de rubriek ook altijd over zaken buiten de nieuwsactualiteit, namelijk over zaken die in heel kleine kring actueel waren, over opgroeiende kinderen, gezinsleven, cavia’s (och, de cavia’s) en over het weer. Niets bijzonders eigenlijk, een kleine kring hebben we allemaal en overal kleurt het weer – het licht van de dag – ons gemoed.

Actueel is deze rubriek nog steeds, vrijwel altijd geschreven op de dag voor publicatie, ergens tussen twee en zes in de middag, waar nu de vervroegde deadline ligt. Dat laatste maakt de ruimte om op pad te gaan al erg klein, maar wezenlijk is ook dat het vuur langzaam doofde om evenementen te bezoeken, congressen of beurzen, of de mooiste winkelstraat of de slechtste buitenwijk.