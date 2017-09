Terug naar de tijd van de jodiumpillen

Het voelt als haast ontroerend nieuws uit het verleden, jaren vijftig, begin jaren zestig toen mensen bang gemaakt werden voor atoomoorlogen en er overal schuilkelders gebouwd werden om in onder te duiken als de Dag des Oordeels zou aanbreken. De atoombom, ook wel kernbom genoemd, zweefde niet zozeer in de lucht, klaar om zich op onze steden te storten, alswel in onze hoofden waar ze als het ware prematuur al tot ontploffing was gekomen. We doen wel eens, daartoe mede aangezet door het nieuws en de politici, of we in de angstigste tijd sinds mensenheugenis leven maar ik was als kind ook behoorlijk bang voor alles om ons heen, voor Rusland en Cuba, voor die atoombom, voor de Chinezen die zouden komen, voor het woord alleen al: de wapenwedloop.

Elke generatie kent een (on)gezonde dosis maat­schap­pe­lij­ke en politieke angst Rob Schouten

Wie deed of z'n neus bloedde werd op z'n nummer gezet in de roman Ik heb altijd gelijk van W.F. Hermans uit 1951: 'Kranten lezen doen we niet! Wij hebben een grote mond over de kranten van Hitler, van Stalin, maar onze eigen kranten laten we zo maken, dat wat werkelijk van belang is, er helemaal niet in komt. Wij weten het ook zó wel! Wij doen onze eigen zin!' En dat vonden veel critici van die tijd dan weer een vod of een schandelijk boek. En lees eens wat diezelfde W.F. Hermans achtentwintig jaar later, in 1979, in een column schreef: 'In de huidige alternatieve tijd mag je blij zijn als je, met de deur op het nachtslot, inderdaad goed slaapt en je niet wordt doodgeschoten door een raam.'

Ik durf de stelling aan dat elke generatie een (on)gezonde dosis maatschappelijke en politieke angst kent. In soorten en maten dat wel, maar het hoort erbij. Alleen wordt het tegenwoordig breed uitgemeten; wie genoeg televisie kijkt of zich op het internet waagt moet wel vrezen voor al die Bin Ladens: eieren en kippen deugen niet, orkanen en stijgende zeespiegels komen ons bestaan ontwrichten, verstrooide Isis-ijveraars gaan bommen naar ons gooien, Noord-Korea... enfin, of het nu de natuur of de cultuur is, het is tijd voor jodiumpillen. Daar staat tegenover dat diezelfde tv en zoekmachines ons oases van rust bieden, we kunnen veilig naar Rail Away en Planet Earth kijken en op vakantie naar de Seychellen. Zowel de schaduw- als de zonzijden van ons bestaan zijn enorm toegenomen maar ergens in het midden, in het oog van de orkaan als het ware, is de situatie onveranderd, sinds we uit de spelonken onze zelfgemaakte wereld introkken zeg maar.

Wat dat betreft hebben de ethologen, de gedragsbiologen (zoals Frans de Waal afgelopen zomer bij Zomergasten) het gelijk aan hun zijde. Die zien dat we, net als alle andere levende wezens, nog steeds geregeerd worden door oerimpulsen van angst en tevredenheid, agressie en defensie. Als er in ieder mens wat meer etholoog zou zitten zou dat schelen in de stress.

