Terrorisme-expert: Het jihadisme was nog nooit zo sterk in Nederland

Het aantal Nederlandse jihadisten in Koerdische opvangkampen neemt snel toe sinds de overwinning op het laatste restje kalifaat. Volgens de AIVD zitten er veertig uitreizigers in de kampen. Twee weken geleden waren dat er nog 25. Ook bevinden zich 65 kinderen met één of twee Nederlandse ouders bij de Koerden.

Maar niet alle Nederlandse jihadisten zitten vast. Volgens de inlichtingendienst bevinden zich nog negentig uitreizigers ergens in Syrië of Irak. Wellicht leeft 20 procent van hen niet meer. Zestig keerden terug. Die kunnen mogelijk een voortrekkersrol vervullen in de jihadistische beweging hier, zegt de AIVD.

"We moeten tonen dat de extremist de gezamenlijke vijand is", stelt terrorisme-expert Jelle van Buuren. "Dát gaat radicalisme tegen."

"Getalsmatig is de jihadistische beweging in Nederland eigenlijk nog nooit zo sterk geweest. Er wordt nog steeds gesproken van ongeveer vijfhonderd activisten - dat zijn de mensen waar de meeste dreiging van uitgaat. Hetzelfde getal werd jaren geleden al genoemd, maar ondertussen zijn er ook nog eens zo'n driehonderd mensen afgereisd naar het kalifaat. Dus als je de simpele som maakt, is de beweging niet hetzelfde gebleven of verzwakt, maar juist groter dan ooit."

"Het kalifaat was lange tijd het centrale element van het jihadisme. Nu dat is weggevallen moet de beweging opnieuw handen en voeten krijgen. Maar ook in Nederland is de ideologie van IS niet verdwenen met de val van het kalifaat.

Hoe levend is het radicale gedachtengoed nog?

"Wat opvalt als ik de gesprekken in de Nederlandse jihadistische kringen volg, is dat er helemaal geen kritische discussie is over de vraag of de ideeën achteraf gezien misschien fout of afkeurenswaardig waren. De enige twijfel die er leeft, is of IS tactische fouten heeft gemaakt door zo snel het kalifaat uit te roepen en daardoor de hele wereld tegen zich te keren. Maar dat is iets anders dan dat ze het gedachtegoed eens goed onder de loep nemen.

"Ook merk ik dat de jihadistische groepering in Nederland nu vooral bezig is met het versterken van haar positie, het ronselen van mensen en levend houden van het ideeëngoed. De focus van de beweging ligt even niet op geweld, maar juist op institutionalisering. Maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen: we moeten goed in de gaten houden hoe het zich gaat ontwikkelen."