Terreurslachtoffers in Brussel lopen stuk op de kleine lettertjes van de verzekering

Politiewoordvoerder Christian De Coninck (58) stond op 22 maart 2016 tussen de doden en gewonden bij metrostation Maalbeek in Brussel. Vlak na de explosies, op het vliegveld van Zaventem en de metro, nam hij ter plekke poolshoogte en stond hij de toegestroomde pers te woord.

Met de geur van verbrand vlees in zijn neus werkte De Coninck die dag verder, ook de weken daarna. Tot hij last kreeg van pijn op de borst, woede-uitbarstingen en concentratieproblemen. Na acht maanden volgde de diagnose: een post-traumatische stressstoornis (PTSS). Een klap in het gezicht van De Coninck, die sinds 1982 bij de politie werkt – eerst als agent, later als woordvoerder. “Ik ben een macho: ellende, dood, dat hoort nu eenmaal bij onze baan. Als je daar niet tegen kunt, ben je een mietje, vond ik. PTSS is een taboe.”

V-Europe pleit daarom, in navolging van de parlementaire commissie die onderzoek deed naar de aanslagen, voor een garantiefonds van de overheid. Onafhankelijke deskundigen zouden per slachtoffer een rapport opstellen en schadevergoeding toekennen en die daarna bij de verschillende verzekeraars terugvorderen.

Vansteenkiste kent talloze voorbeelden van gebrekkige nazorg en eindeloze procedures. “Mensen worden qua invaliditeit veel te laag ingeschaald, omdat hun PTSS niet wordt meegerekend of omdat verzekeringsartsen procenten aftrekken voor eerdere trauma’s. Naar ons idee is er onvoldoende kennis van dit soort oorlogstrauma’s en proberen ze de schade te minimaliseren.” Hoe slachtoffers worden ingeschaald, bepaalt hun recht op bepaalde tegemoetkomingen.

Een klassiek geval van hoe er met first responders wordt omgegaan, zegt Philippe Vansteenkiste van slachtoffervereniging V-Europe, die zo’n 200 slachtoffers vertegenwoordigt. Precies drie jaar na de aanslagen bevinden nog tientallen van hen zich in een administratief doolhof. Twee op de drie slachtoffers wachten nog altijd op schadevergoeding.

Die klap kwam nog harder aan toen de verzekeraar van zijn werk­gever weigerde zijn situatie te erkennen als arbeidsongeval. “Het feit dat je je niet onmiddellijk hebt gemeld en geen zichtbare schade hebt opgelopen is voor hen voldoende. Hun motto is: deny till they die.”

Volgens de bond van verzekeraars Assuralia is het logisch dat veel dossiers nog openstaan. Die kunnen pas gesloten worden als de gezondheidstoestand van slachtoffers is gestabiliseerd, schrijft ze in een persbericht. Het verwijt dat verzekeraars slachtoffers ‘met een ongelooflijke minachting’ behandelen noemt de bond ‘onrechtvaardig en te betreuren’.

Geluk

Politiewoordvoerder De Coninck, die al twee jaar arbeidsongeschikt thuis zit, had uiteindelijk geluk. Zijn werkgever regelde een contra-expertise door een arts die concludeerde dat zijn PTSS wel degelijk veroorzaakt was door een arbeidsongeval. Daardoor krijgt De Coninck gewoon zijn salaris doorbetaald. “Maar als mijn korpschef niet in actie was ­gekomen, had ik naar de rechter ­gemoeten, want de verzekeraar blijft ontkennen.”

De politieman heeft nog steeds concentratieproblemen, angsten en nachtmerries en slikt ‘een cocktail aan medicijnen’. Hoe het verder gaat voor hem blijft afwachten. “Er is wel licht aan het eind van de tunnel, maar het wordt niet groter.” Elke zes maanden moet hij naar een arts voor controle. “Binnenkort opnieuw. Het kan zijn dat die beslist dat ik weer aan het werk moet, terwijl het me nog niet eens lukt om in mijn eentje naar het centrum van Brussel te ­reizen.”