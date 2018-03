Terreurdreiging is het nieuwe normaal

Het staat er nog net niet letterlijk. Toch lees je duidelijk in het nieuwe Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland dat het de goede kant op gaat. IS, waar de afgelopen jaren de grootste dreiging vandaan kwam, is een in nood verkerende terreurbeweging geworden, die het sinds oktober vorig jaar nauwelijks nog lukt om aanslagen te plegen in Europa.

Ondanks die constatering blijft het dreigingsniveau in Nederland op substantieel staan. Dat betekent dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), die het Dreigingsbeeld eerder deze week publiceerde, de kans op een aanslag als reëel inschat. Het is volgens de NCTV te vroeg om te zeggen of het relatief rustige beeld toekomstbestendig is.

Dat betekent dat Nederland nu al vijf jaar te maken heeft met het op een na hoogste dreigingsniveau. Maar kijk je naar wat er de afgelopen jaren feitelijk is gebeurd, dan lijkt het mee te vallen. Zo kreeg Nederland in tegenstelling tot de buurlanden tot nu toe niet te maken met een terroristische aanslag. Is het tijd om weer wat meer te ontspannen?

"Opschalen is nou eenmaal makkelijker dan afschalen", zegt Jelle van Buuren, terrorismedeskundige aan de Universiteit Leiden, over het Dreigingsbeeld. "Stel je schaalt af en een maand later gebeurt er wat, dan krijg je behoorlijk vervelende vragen." Bovendien doet de overheid met het Dreigingsbeeld een poging om een inschatting te maken voor de toekomst. En dat is altijd ingewikkelder dan terugkijken op dat wat er werkelijk is gebeurd, aldus Van Buuren.

Syriëgangers

Vooropgesteld: er is wel degelijk wat aan de hand in Nederland. Zo vertrokken er de afgelopen jaren zo'n driehonderd Nederlanders naar Syrië en Irak om daar mee te strijden, meestal aan de kant van IS. Ook waren er serieuze dreigingen voor een aanslag, zei Rob Bertholee, hoofd van de AIVD, in januari in het tv-programma 'College Tour'. Hij sprak over vier verijdelde aanslagen in de afgelopen zes jaar. Zo had de Rotterdamse terreurverdachte Jaouad A. vuurwerkexplosieven en een automatisch wapen in huis toen hij werd gearresteerd. A. is eind vorig jaar veroordeeld tot vier jaar cel.

Bovendien is het op veel plekken in de wereld nog behoorlijk onrustig, stelt Peter Knoope, oud-directeur van het Internationaal Centrum voor Contraterrorisme en nu verbonden aan Instituut Clingendael. "Een militaire overwinning op IS betekent nog niet het einde van de boosheid en de woede bij verschillende groepen mensen. Het verplaatst zich alleen. Ook daar houdt de NCTV rekening mee. We zijn als Nederland nou eenmaal geen afgesloten container."

Dat neemt niet weg dat angst voor terreur eigenlijk altijd te groot is, zegt Jacco Pekelder, historicus aan de Universiteit Utrecht. "Dat was al aan het einde van de negentiende eeuw het geval bij de anarchisten, en dat is nu nog steeds het geval met de jihadisten."

Burgers maken zich bovengemiddeld zorgen over terreur, terwijl de kans klein is om erdoor getroffen te worden. Dat is nou eenmaal biologisch ingegeven, zegt Pekelder: wordt het overlevingsinstinct geactiveerd, dan wordt de rationaliteit onderdrukt.

