Teleurgestelde facebookers willen Hyves weer terug

Tech-studenten Patrick van der Nat (28) en Joas Hoogendijk (21) verlangen weer naar een gezellig sociaal platform en willen Hyves nieuw leven inblazen.

“Bij Facebook draait het om advertenties verkopen. De gebruiker is het product en niet de doelgroep. Dat willen wij weer omdraaien”, zegt Hoogendijk.

Een jaar geleden zochten de studenten naar een idee voor een nieuw sociaal netwerk. Al snel kwamen ze weer bij het oude platform Hyves terecht. “Hyves was een beetje kneuterig, maar wel persoonlijk.”

Het Nederlandse sociale platform uit 2004 was een voorloper van Facebook. Een paar jaar geleden had de site nog tien miljoen gebruikers. Telegraaf Media Groep (TMG) kocht Hyves voor 43 miljoen euro.

Crowdfunding

Maar toen ging het mis. Gebruikers hadden genoeg van de krabbels en kozen liever voor een serieuzer platform: Facebook. In 2013 stopte Hyves, het sociale platform werd een spelletjeswebsite.

Tijd voor Hyves 2.0, zeggen de studievrienden nu. Hoe het nieuwe netwerk moet gaan heten, is nog niet beslist. Hyves is nu nog gelinkt aan de spelletjessite van TMG. De mediaorganisatie staat wel open voor overleg, mits er genoeg animo is voor het idee. Dat moet nog blijken. De studenten zijn een crowdfundingactie gestart om het netwerk van de grond te krijgen. Het doel: 70.000 euro.

De teller staat nu nog op 1200 euro. Maar Hoogendijk ziet de toekomst rooskleurig in. “We krijgen veel aandacht en positieve reacties.”