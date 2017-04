Techniek is nog te weinig een vrouwenbusiness

Diversiteit op de werkvloer leidt tot succes. Tenminste, als we de websites van techreuzen als Google, Microsoft, Facebook en Apple mogen geloven. Webpagina's vol met grafieken en diagrammen moeten aantonen dat diversiteit, onder meer op basis van geslacht, bij de techbedrijven van wezenlijk belang is. Maar de cijfers spreken boekdelen. Ongeveer 70 procent van het personeel bij de vier giganten is man. Op technische afdelingen is minder dan 1 op de 5 werknemers vrouw.

De oorzaak is een gebrek aan rolmodellen in de techbranche. Dat zegt Janneke Niessen, initiatiefnemer van de Inspiring Fifty. Samen met Joëlle Frijters lanceerde ze de lijst met daarop vijftig vrouwen die in de techwereld aan de weg timmeren. Haar doel: meer vrouwen in technische functies. Deze lijst moet vrouwelijke rolmodellen zichtbaarder maken.

"Vrouwen hebben vaak een verkeerd beeld van de techniek. Het is niet altijd hardcore programmeren, er zijn tal van mooie voorbeelden van andere technische functies waar iedereen geschikt voor is. In bijna elke branche heb je inmiddels technische functies, maar er is een tekort aan talent. Jonge vrouwen kiezen niet voor de techniek en dat is jammer, want die keuze is in mijn ogen vaak gebaseerd op verkeerde kennis", aldus Niessen.

Niessen, zelf tien jaar in de techwereld actief, hoopt dat haar lijst ooit overbodig wordt. "Zo ver zijn we helaas nog lang niet. Ik krijg nog niet het idee dat het de goede kant op gaat, daarvoor moet het sneller. Maar ik ben gemotiveerd dit onderwerp te blijven agenderen."

De oprichter van IamProgrez is trots op haar plaats in de Inspiring Fifty. Ze is zich bewust van de positie van vrouwen in de techwereld. Daarom doet ze zelf ook een duit in het zakje. "Ik coach een aantal vrouwen met een start-up en ben betrokken bij wereldwijde initiatieven om de positie van vrouwen in de techniek te bevorderen. En het spel dat IamProgrez ontwikkelt is een open game. We maken geen onderscheid tussen man en vrouw, maar selecteren op basis van competenties. De beste komt dan naar voren, een systeem waar ik sterk voorstander van ben."

"Mijn passie is om door middel van technologie het maximale uit millennials te halen. Wij doen assessments met computerspellen die softskills in kaart brengen. Vrij vertaald betekent dit dat ons spel het analytische, creatieve of communicatieve vermogen van mensen toetst en de uitkomst hiervan koppelt aan de arbeidsmarkt. Jongeren kunnen de door ons ontwikkelde game 'spelen', het heeft spelelementen zoals levels, punten en positieve beloningen. Maar in plaats van winnen, krijgt een deelnemer feedback, zodat hij weet wat voor functie bij hem past. En andersom kan een bedrijf de game toepassen bij het wervingsproces om zo de perfecte kandidaat te vinden."

Het is geen schietspel, maar een bloedserieuze simulatie die iemands toekomst kan bepalen. De game van IamProgrez moet jonge mensen helpen een goede plek op de arbeidsmarkt te vinden. Linda Frietman is medeoprichter van de scale-up, net iets meer dan een start-up. Samen met een team van tien mensen ontwikkelt Frietman het spel voor zowel werknemers als werkgevers.

'Soms kreeg ik de vraag of ik van de bediening was'

Anouk Vos is medeoprichter en partner bij Revnext. Ze adviseert multinationals en overheden op het gebied van cybersecurity.

© Werry Crone

De vraag die ze van veel bedrijven en overheden krijgt is: zijn wij digitaal wel veilig? Met deze opgave houdt Anouk Vos, medeoprichter van Revnext, zich bezig. Ze is specialist op het gebied van cybersecurity en werkt samen met hackers. Vos licht organisaties door op cyberrisico's, maakt vervolgens een veiligheidsstrategie en helpt deze toe te passen. Het leverde haar een vermelding op in de Inspiring Fifty.

"Er wordt tegenwoordig veel angst verkocht. Bedrijven maken veel gebruik van ICT-toepassingen en hackers liggen op de loer. Daarom willen organisaties weten wat zij moeten doen aan cybersecurity."

Samen met twee partners richtte Anouk Vos vorig jaar Revnext op. Zelf is ze tien jaar actief in de cybersecurity. "In deze branche ben je dan een dinosaurus", grapt Vos.

Met haar jarenlange ervaring ziet Vos dat de aanwezigheid van vrouwen in de sector marginaal is. "In de Verenigde Staten is denk ik 1 op de 10 mensen vrouw. In Nederland en Noordwest Europa is misschien maar 1 op de 20 in dit speciale vakgebied een vrouw." Dat is veel te weinig, vindt Vos. Mede daarom richtte ze in 2013 de stichting Women in Cyber Security (WiCS) op.

"Vaak was ik de enige vrouw op de werkvloer en ik kreeg soms de vraag of ik van de bediening was. Dit gebeurde met regelmaat en ik zag een patroon. Ik ging op zoek naar meer vrouwen in deze sector. Inmiddels heeft de stichting een netwerk van 800 vrouwen wereldwijd. Wij proberen ons als rolmodel zichtbaar te maken om op die manier dit vakgebied laagdrempeliger te maken voor andere vrouwen."