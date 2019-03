Te koop: operatiekamer, zo goed als nieuw

Het apparaat piept en ruist, maar het zwarte beeldscherm waar artsen ooit de röntgenfoto’s bekeken staat uit. De röntgenapparatuur van de afdeling radiologie is waarschijnlijk het duurste dat het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam zal veilen. “Een van de topstukken”, zegt veilingmeester Teun van Leeuwen van Troostwijk Veilingen. Het ziekenhuis kocht de apparatuur ooit voor 1,2 miljoen euro en hoopt de boel nu voor minimaal 10.000 euro kwijt te raken.

De röntgenapparatuur staat in een kleine kamer. Hier werden tot voor kort de lymfeklieren en bloedvaten van duizenden Amsterdammers onderzocht. De gedimde lampen geven daadwerkelijk het gevoel dat er niemand meer komt.

Afronden Toch is het Slotervaart niet uitgestorven. Het heeft nog vijftig mensen in dienst, waaronder schoonmakers, ICT’ers en beveiligers. Ook lopen ex-patiënten de lift in en uit om hun dossiers op te halen. ‘‘Het is vreemd om hier rond te lopen’’, zegt Kees de Vries (56), ex-hoofdlaborant van de afdeling radiologie. Een paar maanden geleden liep hij nog samen met zijn collega’s door de blauwe hallen, nu slentert hij moederziel alleen door de gangen en bekijkt hij de apparatuur die geveild kan worden. In de hal bij de operatiekamers staan ook andere spullen: grijze medicijnenkasten, ijzeren wasbakken waarin de artsen hun handen wasten voor zij de operatiezalen betraden, lege witte vakjes waarin ooit groene maskers en mondkapjes lagen.

Onwerkelijk De Vries werkte ruim veertig jaar in het Slotervaart. Het nieuws over het faillissement sloeg bij hem in als een bom. ‘‘Ik was op vakantie toen ik werd gebeld. Ik moet bekennen dat ik de helft van het telefoongesprek niet heb meegekregen. Ik was compleet van de wereld.’’ Ondanks het verlies van zijn baan is hij nauw betrokken bij de veiling. Hij moet zorgen dat de medische apparatuur bij de juiste mensen terecht komt. ‘‘De afgelopen tientallen jaren stond ik voor mensen klaar. Daarom vind ik het fijn om nu ook betrokken te zijn bij de afsluiting.’’ Per afdeling wordt de apparatuur geveild. Radiologie en de operatiekamers zijn als eerste aan de beurt. Alleen wie de juiste vergunning heeft, kan een bod doen. Meestal zijn dat ziekenhuizen en klinieken. Hoeveel de veiling zal opbrengen is moeilijk te schatten. Het ziekenhuis hoopt met de opbrengst een klein deel van de schuld van 40 à 50 miljoen euro te kunnen aflossen.

Zonde ‘‘Zonde dat het allemaal weg moet’’, zegt curator Marc van Zanten, terwijl hij de gloednieuwe operatiekamer bekijkt. Deze kamer was pas enkele weken in gebruik toen het Slotervaart failliet ging. De witte monitoren, de beademingsapparatuur en de afzuigers voor bloed waren net aangeschaft. Nu zal een andere partij er gebruik van maken. Ziekenhuizen in binnen- en buitenland zijn geïnteresseerd, zegt Van Zanten. Ook in armere landen. Fantastisch, vindt hij, want in die landen is vaak geen geld voor gloednieuwe machines. Naar verwachting zal het ziekenhuis in juni leeg zijn. In die tussentijd hoopt het op een groot aantal bieders.

