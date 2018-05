Tane wil de politiek in, downsyndroom of niet

Hij wil later het spelletjescafé van zijn vader overnemen, maar voorlopig richt Tane Depuydt (18) zich op zijn politieke carrière. Als eerste kandidaat met het syndroom van Down hoopt hij het bij de gemeenteraadsverkiezingen in Brugge tot een zetel te schoppen. Als dat lukt, wil hij zich sterk maken voor meer groen op de pleinen en de Markt.

Een steekhoudende ambitie als lid van Groen, de partij die gisteren bekendmaakte dat Tane als zestiende bij hen op de lijst staat. Het is absoluut geen verkiezingsstunt, bezweert scheidend voorzitter Andries Neirynck. "Tane is al een hele tijd actief bij onze jongerenafdeling. Hij bood zelf aan om mee te doen", zei hij tegen Het Nieuwsblad. "Wij zijn voor inclusie en deze kans willen we Tane geven."

Zijn liefde voor milieu en politiek heeft Tane niet van een vreemde. Zijn vader Cedric was bestuurslid bij Groen, lid van de Brugse Milieu- en Natuurraad en oprichter van Klimaat Podium Brugge. Ondanks zijn downsyndroom is Tane zijn hele leven naar normale scholen gegaan. Hij zit nu in de zesde klas van het beroepsonderwijs en volgt de richting kantoor.

Maar zal iemand met downsyndroom ook zijn weg kunnen vinden in de lokale politiek, die bol staat van de ingewikkelde teksten en debatten? Carl Devos, hoogleraar politicologie aan de Universiteit Gent, heeft zo zijn twijfels. "Dit is absoluut niet elitair bedoeld, maar voor mensen die relatief laaggeschoold zijn, is politiek een technisch ingewikkeld vak. De teksten zijn moeilijk, er wordt veel juridisch jargon gebruikt en je moet excelsheets met begrotingen kunnen lezen. Tane zal een goede politieke assistent moeten krijgen die hem kan ondersteunen."

