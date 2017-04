Taaldocenten hebben forse kritiek op inburgeringsexamen

De inburgering gaat niet goed. Dat zeggen taalscholen, docenten Nederlands als tweede taal (NT2) en de beroepsvereniging NT2 in een rondgang van Trouw. Examenonderdelen zijn te moeilijk. Inburgeraars krijgen geen inzage in hun fouten. Er zijn lange wachttijden voor examens. Het examen toetst vooral taal en bereidt inburgeraars te weinig voor op meedoen in de samen­leving.

Een op de drie inburgeringsplichtigen uit 2013 – het jaar dat de wet inging – heeft het examen nog niet gehaald, maakte het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid vandaag bekend. Dat zijn zo’n 3000 mensen. Vorige week meldde DUO, de Dienst uitvoering onderwijs, nog dat 500 van hen een boete hebben gekregen. Dat blijken er nu 1500 te zijn. Een boete kan oplopen tot 1250 euro. Komend jaar moeten nog 9000 inburgeraars hun diploma halen om een boete te ontlopen.

Het systeem deugt niet

Onterecht, vinden veel docenten, want het systeem deugt in hun ogen niet. Monique Schoorl van de beroepsvereniging NT2, voor docenten die Nederlands aan inburgeraars geven, verwoordt de kritiek: “Vroeger deed men opdrachten buiten de deur: naar de woningbouwverenigaan, een gesprek bij de arts, vrije dagen vragen aan de werkgever. Nu is het vooral theorie achter de computer. Nieuwkomers die wij nu afleveren zijn veel minder assertief, mondeling minder vaardig en minder voorbereid op meedoen in de maatschappij dan voorheen.” Van de 1100 docenten die bij de vereniging zijn aangesloten hoort Schoorl vaak vergelijkbare geluiden.

Zonder onderzoek of het wel werkt is deze wet ingevoerd. De inburgeraar wordt gebruikt als proefpersoon Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk

Vooral op het leesexamen is veel kritiek. Het is één van de zes onderdelen waarvoor inburgeraars moeten slagen. “De vragen zijn veelal suggestief”, zegt Schoorl. “Ze testen of iemand zinnen snapt, niet of iemand zich kan redden in de taal.” De meeste inburgeraars zakten bij de eerste poging voor het leesexamen. Het ministerie, dat erkende dat er iets misging, verlengde in 2015 de examentijd voor dat onderdeel. “Maar de vragen werden in eerste instantie niet aangepast. Dat gebeurt nu pas”, aldus Schoorl. “Dat is te laat voor de inburgeraars die al een boete hebben gekregen.”

Ook Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk , één van de grote aanbieders van inburgeringscursussen, deelt de kritiek. Hij noemt het ‘zuur’ dat er boetes worden uitgedeeld. “Zonder onderzoek of het wel werkt is deze wet ingevoerd. De inburgeraar wordt gebruikt als proefpersoon.”