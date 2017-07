Syrische vluchtelingen zijn in hongerstaking vlakbij het Anne Frank Huis

Hoewel hij nauwelijks meer op zijn benen kan staan, is het voor Zacharia Allhalak (23) glashelder waarom hij hier is. "Het zijn mensen en ze hebben rechten", zegt hij stellig. "We moeten iets doen."

Bij het grensdorp Arsal in het noorden van Libanon stak het leger vorige maand tenten in brand en sloeg vluchtelingen in de jacht op terroristen en wapens

Het is de zesde dag van de hongerstaking die hij samen met een groepje andere Syriërs houdt. Aan de voet van de Amsterdamse Westerkerk zitten ze rondom een geel tentje, hun bleke gezichten in schril contrast met de blakende toeristen in de rij voor het Anne Frankhuis. Op houten borden hangen foto's van een verwoest vluchtelingenkamp waar rijen mensen met hun gezicht in het zand liggen. De vergelijking zal niemand ontgaan.

De Syriërs eisen dat er een internationaal onderzoek komt naar de aanvallen van het Libanese leger op Syrische vluchtelingenkampen, zegt Allhalak. Bij het grensdorp Arsal in het noorden van Libanon stak het leger vorige maand tenten in brand en sloeg vluchtelingen in de jacht op terroristen en wapens. Volgens het leger bliezen tijdens de inval vijf zelfmoordterroristen zich op.

Opheldering Bij de aanvallen kwamen negentien mensen om het leven, stelt de Syrische Nationale Coalitie (SNC), onder wie een meisje van twee jaar. Bovendien zouden meerdere Syriërs zijn omgekomen in Libanese cellen, nadat het leger honderden Syriërs gevangen had genomen. De meesten zitten nog steeds vast. Er moet zo snel mogelijk opgehelderd worden wat er in die gevangenissen gebeurt, vindt Allhalak. Volgens het Libanese Centrum voor Mensenrechten zijn er zeker vier Syriërs omgekomen door marteling, terwijl het leger claimt dat het kwam door een 'chronische ziekte'. Libanon herbergt naar schatting zo'n anderhalf miljoen vluchtelingen uit buurland Syrië. Die konden eerder op een warm welkom rekenen, maar worden steeds meer met de nek aangekeken. "Syriërs krijgen geen goede bescherming, soms niet eens eten en drinken", zegt Allhalak. "Wat er onlangs gebeurd is, is nog maar één procent van het leed dat Syriërs in Libanon en andere buurlanden doormaken. Uit solidariteit lijden we nu zoals zij." Sommigen beginnen zich inmiddels slap en moe te voelen, zegt initiatiefneemster Azza Murtada (35), die met een Syrische vlag om haar nek op de grond zit. Vooral Zacharia, die overdag ergens in de keuken werkt, is er slecht aan toe. Maar voorlopig zijn ze niet van plan om te stoppen.

Wanpraktijken Ze zijn hier weliswaar met een klein groepje, maar putten steun uit de protesten in andere Europese steden waar ook Syriërs in hongerstaking zijn gegaan. Via Facebook houden ze contact met de stakers in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Wij willen weten waaraan gevangenen zijn gestorven, en dat de mensen die nog vastzitten een advocaat krijgen Azza Murtada Op Twitter is een campagne gaande met de hashtag #Saidnaya_Lebanon. 'Saidnaya' verwijst naar een beruchte gevangenis in Syrië van het Assad-regime. Volgens overlevenden worden mensen er systematisch uitgehongerd en gemarteld. Murtada vreest dat er in Libanese gevangenissen soortgelijke wanpraktijken plaatsvinden. "Bijna 400 Syriërs zitten daar vast", zegt ze. "Zij verkeren in serieus gevaar. Niemand weet wat er precies gebeurt. Wij willen weten waaraan gevangenen zijn gestorven, en dat de mensen die nog vastzitten een advocaat krijgen." Van de vredesonderhandelingen die deze week in Genève plaatsvinden, verwacht het groepje weinig. Dat is 'allemaal politiek' en bovendien al de zoveelste keer. Murtada friemelt aan de vlag om haar nek en steekt een sigaret op. Eén succesje hebben ze met hun actie in ieder geval al geboekt, zegt ze. Amnesty International heeft beloofd om een onderzoek te starten. Nu is het wachten op de volgende toezegging. "Er blijft altijd hoop in ons hart." Lees ook: Libanon is de Syrische vluchtelingen beu

