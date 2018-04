Syrische sterrenkapper Maher Mansour doet nu goede zaken in Utrecht

In Damascus had Maher Mansour (39) twee drukke kapsalons. Hij knipte beroemdheden, verscheen op tv en kon zich helemaal uitleven in het vak waar hij zo van houdt. Maar toen kwam de oorlog. Vijf jaar geleden vluchtte hij naar Nederland. En inmiddels heeft hij wéér twee zaken die lopen als een trein.

De grootste daarvan is op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Wie wacht kan zich aan een sloophouttafel verdiepen in Marie-Claire of Cosmopolitan, of neerstrijken op een zachte bank met een leenroman uit de boekenkast. Achter een zuil met een nep-openhaard vindt het werk plaats. Hier nemen mannen met hipsterknotjes het haar van goed verzorgde vrouwen onder handen.

Drie van de veertien mensen die Mansour in dienst heeft, werkten ook in Syrië al voor hem. "Ze hadden via via gehoord dat ik inmiddels weer een salon had en meldden zich bij mij."

Bloedfanatiek

Ook een deel van zijn klanten vernam via de tamtam van zijn nieuwe bedrijf en kwam af op zijn Syrische faam. De wachttijden zijn lang, en zijn klanten komen niet alleen uit Utrecht, zelfs niet alleen uit Nederland. "Het meeste gaat via mond- tot-mond-reclame. Ze horen van andere klanten die tevreden zijn." Niet elk haar is namelijk even makkelijk te knippen, legt Mansour uit, en niet iedere kapper kan met elk haartype overweg. "Arabisch haar moet je bijvoorbeeld bijna altijd föhnen om er wat van te maken." Mansour haalde diploma's in onder meer Italië, Frankrijk en Dubai. Hij knipt sinds zijn twintigste en is bloedfanatiek. Daarom kan híj zich met de meeste haarsoorten wel redden. "Je ziet ook dat de smaak per land wel verschilt. In Syrië wist ik gewoon precies wat een vrouw met haar kapsel wilde. Inmiddels weet ik dat van de verschillende vrouwen die ik in Nederland knip of verf ook.'

Toen de oorlog ook het leven in zíjn wijk in Damascus bereikte, is hij naar Nederland gevlucht. Daar kwam hij terecht in een asielzoekerscentrum in een klein Fries dorpje met drie winkels. Geen ideale bestemming voor Mansour. "Ik was alles wat ik had kwijtgeraakt, behalve mezelf. Mijn lichaam, mijn handen, mijn ervaring. Ik wilde per se weer werken. En ik had al na vier dagen door dat het daar niet lukken ging."

Iemand vertelde hem over een kapper in Utrecht die versterking kon gebruiken. Daar maakte Mansour lange dagen. Hij stond vroeg op om Nederlands te leren en moest elke week terug naar Friesland om te stempelen. In de trein daar naartoe ging zijn lesboek mee. Ondertussen wilde hij zijn baas steeds vaker vertellen hoe het allemaal beter kon, werd het op zijn tong bijten steeds moeilijker.

Met hulp van een Marokkaanse klant opende Mansour zijn eigen kapperszaak in Utrecht en dit jaar kwam er nog een salon bij in Rotterdam

Een Marokkaanse klant met wie hij Arabisch kon praten hielp hem zijn eigen zaak te beginnen. Zij hielp hem met de onderhandelingen over de huur van zijn eerste winkel, iets verderop in de straat. Zij leende hem wat geld voor de eerste huur. Zijn zaak liep al snel zo goed, dat hij kon verhuizen naar de lege ruimte waar hij elke dag langsliep op weg naar zijn werk, waar Salon Maher nu gevestigd is. En dit jaar kwam er een salon in Rotterdam bij.