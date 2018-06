Syriër heeft het hier naar zijn zin. 'Ik geef het leven van mijn dochter een 10'

Van de 44.000 Syrische vluchtelingen die tussen januari 2014 en juli 2016 een verblijfsvergunning kregen, interviewde het SCP er 3.209. Zij kregen vragen over hun reis, de opvang en hun leven in Nederland.

De keuze voor Nederland, zo laat de groep weten, werd bepaald door de combinatie van goede zorg voor vluchtelingen en de kans op een verblijfsvergunning.

Die keus is voor velen goed uitgevallen. Tachtig procent voelt zich hier thuis. Veel Syriërs zijn zeer tevreden over het leven van hun kinderen hier. De meesten willen dan ook in Nederland blijven. Zelfs als ze veilig naar Syrië kunnen terugkeren, zou slechts een vijfde dat doen. En ze voelen zich minder vaak gediscrimineerd dan Marokkaanse of Turkse Nederlanders.

“Dat ze zich op een leven in Nederland richten blijkt uit het aantal ouders dat thuis Nederlands probeert te spreken met hun kinderen”, zegt SCP-onderzoekers Jaco Dagevos”. Ook heeft meer dan de helft ten minste wekelijks contact met autochtone Nederlandse vrienden of kennissen.”

Het is volgens het SCP wel belangrijk het optimistisme te relativeren. “De kans is groot dat ze nu zo positief zijn, omdat ze dit veilige leven vergelijken met wat ze in Syrië hebben meegemaakt”, zegt Dagevos. “Ik voorspel dat ze niet zo optimistisch blijven als het nieuwe eraf is en erachter komen hoe moeilijk het is om een geschikte baan te vinden en mee te draaien in de samenleving.”

Zelf mogen ze tevreden zijn, volgens de maatstaven van het SCP zelf gaat het niét goed met de groep. Alarmerend is het aantal Syriërs dat kampt met psychische klachten: 41 procent voelt zich vaak zenuwachtig, somber of neerslachtig. Dat heeft weer effect op het aantal mensen met een baan, dat laag is. Negentig procent leeft van een bijstandsuitkering. Degenen die wel een baan hebben, doen laaggeschoold werk via tijdelijke contracten.