Syrië 'als één' op weg naar WK voetbal, ondanks een diep verdeeld land

Vandaag om 11.00 uur speelt het elftal tegen Australië, in de tweede wedstrijd in de Aziatische play-off. De eerste wedstrijd eindigde in 1-1, dankzij een late penalty. Wordt straks gewonnen, dan wacht nog een tweeluik met een team uit Midden- en Noord-Amerika.

Voor de wereldvoetbalbond Fifa is de opmars van Syrië een succesverhaal, als team dat ondanks een oorlog in eigen land met honderdduizenden doden toch zo ver komt. Voetbal is een droom die verbindt, zoals ook de woordvoerder van het elftal onlangs zei.

De helft van de Syriërs houdt van mij, de helft haat mij Sterspeler Firas al-Khatib

De Assad-factor Toch is ook het voetbalteam niet gespeend van propaganda. De Amerikaanse sportzender ESPN deed zeven maanden onderzoek naar het Syrische voetbalteam. “Het team is een Syrië in het klein”, zegt journalist Steve Fainaru over de telefoon. “Sommigen zien het als een verbindende factor, sommigen zien het als een politiek elftal.” De connectie tussen het ‘criminele’ regime van Assad en het voetbalteam moet daarom niet vergeten worden, zegt Fainaru. De voormalig coach en diverse spelers kwamen in een T-shirt met de beeltenis van Assad naar een persconferentie. De teamwoordvoerder sprak uit dat het team speelde ‘voor Assad’. Wat vooral opvalt is de enorme druk die op spelers komt te liggen. Fainaru noemt het verhaal van Firas al-Khatib, de sterspeler van het elftal. In 2012, een jaar nadat Assad in Khatibs geboortestad Homs Syriërs had uitgehongerd, besloot de nummer 10 van het team niet meer voor het nationale elftal uit te komen, zolang er bommen vielen op zijn landgenoten. Maar in februari werd zijn terugkeer aangekondigd, ondanks het feit dat de burgeroorlog nog steeds woedt. Uit liefde voor zijn land, zei hij, maar Fainaru heeft sterke vermoedens dat hij vooral ook zijn familie weer wilde zien. Het was een zegen voor het team, maar niet iedereen was blij. Van diep teleurgestelde rebellen kreeg hij doodsbedreigingen. Zoals hij het uitdrukte: “De helft van de Syriërs houdt van mij, de helft haat mij.” Fainaru heeft Khatib niet meer gesproken sinds het ESPN-verhaal in mei uitkwam. “Khatib was een absolute held van de rebellen. Nu hij weer speelt in een ‘team van Assad’, zoals de rebellen het noemen, is hij een verrader. Ik heb heel veel respect voor hem, welke keuze hij ook maakt. Maar in Syrië is dat veel moeilijker. Er is vaak maar één kant.” Syrië trok zich bijna terug uit de kwa­li­fi­ca­tie­reeks toen Macau in China niet voor gastheer wilde spelen