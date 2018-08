Suriname vreest leegloop onder verpleegkundigen door Nederlandse wervingscampagne

"Wij beschouwen het als een logische stap om in Suriname op zoek te gaan naar verpleegkundigen, want zij spreken ook Nederlands", zegt Aroen Sing. In maart plaatste hij een vacature in de Surinaamse media, waarmee zijn bedrijf Zorg Office Partners op zoek ging naar gediplomeerde verpleegkundigen. Hun werd een baan aangeboden voor minstens één jaar in een grote Nederlandse zorginstelling, inclusief werkvergunning en verblijfsvergunning. Driehonderd verpleegkundigen solliciteerden.

Een aanstelling van maximaal twee jaar in Nederland, kennis opdoen, sparen en dan weer terugkeren naar Suriname: voorstanders zien weinig nadelen in een tijdelijk vertrek van de verpleegkundigen. Toch veroorzaakte de vacature grote verontwaardiging in het hele land. De Nederlandse 'jacht' op verpleegkundigen werd al snel voorpaginanieuws en uiteindelijk ook onderwerp van discussie in het Surinaamse parlement. "De schrik voor het vertrek van onze beste verpleegkundigen zit er goed in", zegt Manodj Hindori, voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad Suriname.

Alles wordt duurder, maar ons salaris blijft hetzelfde. Ik kom niet meer uit op het eind van de maand Shareeka Fagu

Hindori is ook directeur van het Sint Vincentius-ziekenhuis in Paramaribo, dat zo'n 110 hoogopgeleide verpleegkundigen telt. "Veel te weinig", aldus de directeur. Volgens Hindori hebben de Surinaamse ziekenhuizen te maken met stijgende vertrekcijfers van hun beste verpleegkundigen naar het buitenland.

Economische situatie Pogingen van overheidszijde om medisch personeel in het land te houden door ze stukjes perceel buiten Paramaribo aan te bieden, zetten nog weinig zoden aan de dijk. Door de aanhoudende economische crisis worden buitenlandse vacatures steeds populairder. "Vroeger kwamen Filippino's naar Suriname om in onze ziekenhuizen te werken. De economie was gunstig en ze konden hier geld sparen om op te sturen naar hun familie. We hadden een bruisende zorgsector", vertelt Hindori. Maar toen de Surinaamse economie het drie jaar geleden volledig liet afweten, waren de Filippino's de eersten die vertrokken. "En nu vertrekken onze eigen mensen ook", vervolgt Hindori. Hij kan het de Surinaamse verpleegkundigen naar eigen zeggen niet kwalijk te nemen dat ook zij naar een beter leven uitkijken in het buitenland. Betere tijden voor de Surinaamse economie liggen namelijk nog niet meteen in het verschiet. De economische situatie is ook de motivatie voor de 26-jarige Shareeka Fagu, een van de driehonderd verpleegkundigen die hebben gesolliciteerd op de vacature van Zorg Office Partners. Ze heeft zes jaar ervaring als verpleegkundige in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), werkt meer dan 40 uur per week, en verdient een maandelijks nettoloon van 2400 Surinaamse dollar (omgerekend zo'n 280 euro). "Ik wil graag weg uit Suriname", zegt ze. "Alles wordt duurder, maar ons salaris blijft hetzelfde. Ik kom niet meer uit op het eind van de maand." Fagu heeft sinds haar sollicitatiegesprek niks meer gehoord van Zorg Office Partners, maar wil graag weg. "Ik kijk ook naar soortgelijke vacatures uit Aruba of Curaçao. Ze hoopt in Nederland of een ander land niet alleen meer te verdienen, maar ook meer kennis op te doen. "Er zijn uitgebreide scholingsmogelijkheden en de werkwijze is gestructureerd." Hindori is somber: "Zolang Nederland met een tekort zit, zal het blijven vragen. Zolang de financiële situatie in Suriname hetzelfde blijft, zullen verpleegkundigen wegtrekken." We kunnen hun vriendelijk vragen om rekening te houden met de gevolgen voor ons land bij het plaatsen van soortgelijke vacatures Manodj Hindori Over een salarisverhoging voor de verpleegkundigen kan de zorgbestuurder niet spreken, want er is zelfs geen geld om vakantiegeld uit te betalen. Eerder in juli legde de personeelsbond van het Sint Vincentius het werk neer omdat de directie al drie maanden te laat is met het uitbetalen van vakantiegeld. Hindori erkent dat deze uitkering nog steeds niet betaald is, maar staat zelf ook met lege handen. "Het geld is er gewoon niet. De zorgsector staat op instorten", verzucht hij. Hij doet een moreel beroep op het moreel besef van buitenlandse bemiddelaars. "We kunnen hun vriendelijk vragen om rekening te houden met de gevolgen voor ons land bij het plaatsen van soortgelijke vacatures."

Buitenlands zorgpersoneel Van de 206.000 verpleegkundigen die in Nederland zijn geregistreerd in het register Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG-register), komen er ruim 3200 uit het buitenland. Dat is ongeveer 1,5 procent van het totaal. Elk jaar komen er zo'n 130 tot 140 nieuwe buitenlandse inschrijvingen bij. Maar dat zijn alleen verpleegkundigen. Zorgorganisaties kijken ook naar buitenlanders voor zogenoemde 'verzorgenden'. Deze beroepsgroep hoeft zich niet te registreren in het BIG. Cijfers over het aantal buitenlandse verzorgenden dat in Nederland werkt, zijn er niet. Het is niet voor het eerst dat buitenlands personeel wordt geworven voor Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen. Begin deze eeuw haalden de zorgorganisaties al medewerkers uit Zuid-Afrika, Suriname, Indonesië en Oost-Europese landen.

