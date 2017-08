Succesje voor May: Britse grootverdieners aan de schandpaal

Het is een van de speerpunten van premier Theresa May. Ze noemde de excessieve beloningen voor topmanagers 'het onacceptabele gezicht van kapitalisme'. De regering hoopt dat deze vorm van 'naming and shaming' leidt tot meer bewustwording bij de 900 grootste bedrijven, die hun salarisboekhouding openbaar moeten maken. Officieel zijn ze niet verplicht iets te veranderen.

Een jaar geleden beloofde May fundamentele veranderingen. Dat zijn dit niet

"Toch zou dit best kunnen werken. Het genereert negatieve aandacht en het zou ze kwetsbaar kunnen maken voor bijvoorbeeld investeerders", zegt Stefan Stern, directeur van de denktank High Pay Centre tegen de BBC. Gemiddeld verdienen de honderd best betaalde topmannen in Groot-Brittannië 4,5 miljoen pond (4,8 miljoen euro) per jaar. Dat is 129 keer meer dan de gemiddelde werknemer. Met andere woorden: de CEO verdient in drie dagen het jaarloon van de gemiddelde werknemer.

Aan de andere kant gaat deze maatregel minder ver dan wat May voor ogen had. Ze wilde werknemers een vaste plek geven in de raad van commissarissen en een jaarlijkse stemming van aandeelhouders over de topsalarissen.

Teleurgesteld De vakbonden zijn teleurgesteld. "Een jaar geleden beloofde May fundamentele veranderingen. Dat zijn dit niet. Er is veel boosheid over hebzucht van CEO's en belastingontduiking. Maar ik ben bang dat de regering zich door de bedrijvenlobby heeft laten beïnvloeden", zegt Frances O'Grady, secretaris-generaal van vakcentrale TUC in een verklaring. In Nederland is de code-Tabaksblat van kracht, die bedrijven via het 'pas toe, of leg uit'-principe dwingt openheid van zaken te geven over salarissen. Daarmee liep Nederland in 2003 voorop. Toch zijn de salarissen van topmannen sindsdien amper afgeremd. Deze Britse plannen gaan verder, maar ze zijn dus, net als in Nederland, niet bindend.

