Studenten massaal opgebrand? Dat valt reuze mee

Uit recent onderzoek zou blijken dat de helft van de studenten in Zwolle kampt met psychische problemen. Ook zou een fors deel opgebrand zijn. Lees verder na de advertentie “We moeten de term burn-out uit de hyperige sfeer halen. Wat ik mis in veel onderzoeken en berichten in de media is de levensfase waarin studenten zich bevinden. De leeftijd tussen de 18 en 25 jaar, de jongvolwassenheid, is een turbulente levensfase waarin jongeren met tal van nieuwe dingen te maken krijgen. Studenten maken zich los van het gezin van herkomst en vinden hun eigen weg. Vragen als wie ben ik? en wat kan ik? spelen een grote rol. Het is heel normaal dat je dan hobbels op je weg vindt. Voor het eerst is er niemand meer die ze voor je uit de weg ruimt.”

Dat neemt niet weg dat veel studenten zeggen zich opgebrand te voelen. Klopt dat dan niet? “Als iemand je vraagt of je je weleens gestrest voelt, dan zeg je natuurlijk ja. Maar er zit nogal wat tussen de klinische diagnose burn-out en een dip. Wat ik vaak mis, ook in onderzoeken, is een duidelijk begrip van termen als burn-out, somberheid, depressie en stress. Ze worden vaak door elkaar gebruikt. Stress kan gezond zijn, het kan je net iets verder brengen. Heel normaal op een hogeschool of universiteit. Bij te veel stress kun je overspannen raken. Een burn-out gaat nog verder. Dan zit je alleen nog maar huilend op de bank. Zo’n diagnose wordt pas gesteld als je een jaar overspannen bent.” Staat de student van nu dan niet onder druk? “Dat denk ik wel. Ik ben zelf ook studentenpsycholoog en merk dat studenten meer dan vroeger het maximale uit hun leven willen halen en dat ze vaak kampen met hoge eisen en perfectionisme. De huidige generatie studenten voelt meer stress, maar waardoor dat komt weten we niet precies. Misschien zijn het sociale media, misschien is het de levensfase, misschien heeft het te maken met zaken als het bindend studieadvies.”

Hoe verklaart u dat meer studenten naar een psycholoog stappen? “Hogescholen en universiteiten verwijzen eerder dan vroeger naar studiebegeleiders, onder wie psychologen, als er iets aan de hand is. Bovendien is het absolute aantal studenten de afgelopen jaren toegenomen. Ook is het aandeel studenten met een functiebeperking gestegen.”

Hoe erg is het als de term burn-out lichtzinnig gebruikt wordt? “Dat is ergerlijk. Als 50 procent van de studenten psychische klachten zegt te hebben, zonder dat precies duidelijk is welke klachten bedoeld worden, wat moet je dan met studenten die écht in de problemen zitten?”