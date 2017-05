Studenten eisen miljoen van hogeschool Rotterdam

De Bachelor Medische Hulpverlening leidt studenten op tot ambulance-, anesthesie- en spoedeisendehulpmedewerkers. De tientallen studenten liepen vertraging op omdat de opleiding geen stageplekken voor ze had geregeld.

Per student komt de schadevergoeding neer op 20.000 euro, de totale claim loopt op tot 1 miljoen. “Studenten moeten door de studievertraging meer kosten maken en kunnen pas later aan een baan beginnen. Dit scheelt inkomen, maar verkort bijvoorbeeld ook de tijd om pensioen op te bouwen", aldus voorzitter Gabriël van Rosmalen van het LSR.

Big-registratie

De Hogeschool Rotterdam is de derde hogeschool die door het LSR voor de rechter wordt gesleept. De Hogeschool Utrecht (HU) was de eerste. Die verloor de zaak vorig jaar en ging in hoger beroep. De tweede rechtszaak, tegen de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), werd in september 2016 aangekondigd. Ook de HU en de HAN hangen schadevergoedingen van meer dan een miljoen boven het hoofd.

Studenten moeten door de stu­die­ver­tra­ging meer kosten maken en kunnen pas later aan een baan beginnen Gabriël van Rosmalen van het LSR

De problemen ontstonden doordat het beroep van medisch hulpverlener tot voor kort niet in het zogenoemde Big-register van beroepen stond. Die Big-registratie is in de zorg een vereiste om te kunnen werken.